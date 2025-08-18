Green Bitcoin (GREENBTC) reaalajas hind on $ 0.03827. Viimase 24 tunni jooksul GREENBTC kaubeldud madalaim $ 0.03704 ja kõrgeim $ 0.04399 näitab aktiivset turu volatiivsust. GREENBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0171436131154548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020483966617154122.
Lüliajalise tootluse osas on GREENBTC muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel +11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Green Bitcoin (GREENBTC) – turuteave
Green Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 49.94K 24 tunnise kauplemismahuga. GREENBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20814999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 796.59K.
Green Bitcoin (GREENBTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Green Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003789
+1.00%
30 päeva
$ +0.00397
+11.57%
60 päeva
$ -0.02743
-41.76%
90 päeva
$ -0.04193
-52.29%
Green Bitcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris GREENBTC muutuse $ +0.0003789 (+1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Green Bitcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00397 (+11.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Green Bitcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GREENBTC $ -0.02743 (-41.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Green Bitcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04193 (-52.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Green Bitcoin (GREENBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.
Green Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Green Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GREENBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Green Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Green Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Green Bitcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Green Bitcoin (GREENBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Green Bitcoin (GREENBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Green Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GREENBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Green Bitcoin (GREENBTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Green Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Green Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.