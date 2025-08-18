Mis on Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Green Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida GREENBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Green Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Green Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Green Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Green Bitcoin (GREENBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Green Bitcoin (GREENBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Green Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Green Bitcoin hinna ennustust kohe!

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GREENBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Green Bitcoin (GREENBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Green Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Green Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GREENBTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Green Bitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Green Bitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Green Bitcoin kohta Kui palju on Green Bitcoin (GREENBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas GREENBTC hind USD on 0.03827 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GREENBTC/USD hind? $ 0.03827 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GREENBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Green Bitcoin turukapitalisatsioon? GREENBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GREENBTC ringlev varu? GREENBTC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GREENBTC (ATH) hind? GREENBTC saavutab ATH hinna summas 2.0171436131154548 USD . Mis oli kõigi aegade GREENBTC madalaim (ATL) hind? GREENBTC nägi ATL hinda summas 0.020483966617154122 USD . Milline on GREENBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GREENBTC kauplemismaht on $ 49.94K USD . Kas GREENBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? GREENBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GREENBTC hinna ennustust

Green Bitcoin (GREENBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.