Green Bitcoin hind(GREENBTC)

$0.03827
+1.00%1D
Green Bitcoin (GREENBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:56 (UTC+8)

Green Bitcoin (GREENBTC) hinna teave (USD)

$ 0.03704
24 h madal
$ 0.04399
24 h kõrge

$ 0.03704
$ 0.04399
$ 2.0171436131154548
$ 0.020483966617154122
-0.11%

+1.00%

+11.90%

+11.90%

Green Bitcoin (GREENBTC) reaalajas hind on $ 0.03827. Viimase 24 tunni jooksul GREENBTC kaubeldud madalaim $ 0.03704 ja kõrgeim $ 0.04399 näitab aktiivset turu volatiivsust. GREENBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0171436131154548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020483966617154122.

Lüliajalise tootluse osas on GREENBTC muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel +11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Green Bitcoin (GREENBTC) – turuteave

No.7846

$ 0.00
$ 49.94K
$ 796.59K
0.00
20,814,999
20,814,999
0.00%

Green Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 49.94K 24 tunnise kauplemismahuga. GREENBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20814999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 796.59K.

Green Bitcoin (GREENBTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Green Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003789+1.00%
30 päeva$ +0.00397+11.57%
60 päeva$ -0.02743-41.76%
90 päeva$ -0.04193-52.29%
Green Bitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris GREENBTC muutuse $ +0.0003789 (+1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Green Bitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00397 (+11.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Green Bitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GREENBTC $ -0.02743 (-41.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Green Bitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04193 (-52.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Green Bitcoin (GREENBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Green Bitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Green Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida GREENBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Green Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Green Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Green Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Green Bitcoin (GREENBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Green Bitcoin (GREENBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Green Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Green Bitcoin hinna ennustust kohe!

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GREENBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Green Bitcoin (GREENBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Green Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Green Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Green Bitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Green Bitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Green Bitcoin kohta

Kui palju on Green Bitcoin (GREENBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GREENBTC hind USD on 0.03827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GREENBTC/USD hind?
Praegune hind GREENBTC/USD on $ 0.03827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Green Bitcoin turukapitalisatsioon?
GREENBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GREENBTC ringlev varu?
GREENBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GREENBTC (ATH) hind?
GREENBTC saavutab ATH hinna summas 2.0171436131154548 USD.
Mis oli kõigi aegade GREENBTC madalaim (ATL) hind?
GREENBTC nägi ATL hinda summas 0.020483966617154122 USD.
Milline on GREENBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GREENBTC kauplemismaht on $ 49.94K USD.
Kas GREENBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GREENBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GREENBTC hinna ennustust.
Green Bitcoin (GREENBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

