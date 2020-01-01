Grand Base (GRAND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grand Base (GRAND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grand Base (GRAND) teave GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. Ametlik veebisait: https://grandbase.io/ Valge raamat: https://docs.grandbase.io/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3 Ostke GRAND kohe!

Grand Base (GRAND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grand Base (GRAND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Lisateave Grand Base (GRAND) hinna kohta

Grand Base (GRAND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grand Base (GRAND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAND tokeni tokenoomikat, avastage GRAND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GRAND Kas olete huvitatud Grand Base (GRAND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GRAND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GRAND MEXC-ist osta!

Grand Base (GRAND) hinna ajalugu GRAND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GRAND hinna ajalugu kohe!

GRAND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRAND võiks suunduda? Meie GRAND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRAND tokeni hinna ennustust kohe!

