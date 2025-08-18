Grand Base (GRAND) reaalajas hind on $ 0.298. Viimase 24 tunni jooksul GRAND kaubeldud madalaim $ 0.298 ja kõrgeim $ 0.298 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRANDkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GRAND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Grand Base (GRAND) – turuteave
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M
--
----
50,000,000
50,000,000 50,000,000
BASE
Grand Base praegune turukapitalisatsioon on --$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GRAND ringlev varu on --, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Grand Base (GRAND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Grand Base tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ 0
0.00%
90 päeva
$ 0
0.00%
Grand Base Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRAND muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Grand Base 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Grand Base 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAND $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Grand Base 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ 0 (0.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Grand Base (GRAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.
Grand Base on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Grand Base investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GRAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Grand Base kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Grand Base ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Grand Base hinna ennustus (USD)
Kui palju on Grand Base (GRAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grand Base (GRAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grand Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Grand Base (GRAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Grand Base (GRAND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Grand Base osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Grand Base osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.