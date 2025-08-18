Rohkem infot GRAND

Grand Base logo

Grand Base hind(GRAND)

1 GRAND/USD reaalajas hind:

$0.298
$0.298$0.298
0.00%1D
USD
Grand Base (GRAND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:45:49 (UTC+8)

Grand Base (GRAND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 h madal
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 h kõrge

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Grand Base (GRAND) reaalajas hind on $ 0.298. Viimase 24 tunni jooksul GRAND kaubeldud madalaim $ 0.298 ja kõrgeim $ 0.298 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRANDkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GRAND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grand Base (GRAND) – turuteave

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BASE

Grand Base praegune turukapitalisatsioon on -- $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GRAND ringlev varu on --, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Grand Base (GRAND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Grand Base tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ 00.00%
Grand Base Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRAND muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Grand Base 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Grand Base 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAND $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Grand Base 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ 0 (0.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Grand Base (GRAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Grand Base hinnaajaloo lehte.

Mis on Grand Base (GRAND)

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Grand Base investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Grand Base kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Grand Base ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Grand Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grand Base (GRAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grand Base (GRAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grand Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grand Base hinna ennustust kohe!

Grand Base (GRAND) tokenoomika

Grand Base (GRAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Grand Base (GRAND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Grand Base osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Grand Base osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRAND kohalike valuutade suhtes

1 Grand Base(GRAND)/VND
7,841.87
1 Grand Base(GRAND)/AUD
A$0.45594
1 Grand Base(GRAND)/GBP
0.21754
1 Grand Base(GRAND)/EUR
0.2533
1 Grand Base(GRAND)/USD
$0.298
1 Grand Base(GRAND)/MYR
RM1.25458
1 Grand Base(GRAND)/TRY
12.15542
1 Grand Base(GRAND)/JPY
¥43.806
1 Grand Base(GRAND)/ARS
ARS$386.50898
1 Grand Base(GRAND)/RUB
23.7506
1 Grand Base(GRAND)/INR
26.07798
1 Grand Base(GRAND)/IDR
Rp4,806.45094
1 Grand Base(GRAND)/KRW
413.88624
1 Grand Base(GRAND)/PHP
16.8519
1 Grand Base(GRAND)/EGP
￡E.14.3785
1 Grand Base(GRAND)/BRL
R$1.6092
1 Grand Base(GRAND)/CAD
C$0.41124
1 Grand Base(GRAND)/BDT
36.18912
1 Grand Base(GRAND)/NGN
457.05452
1 Grand Base(GRAND)/UAH
12.28058
1 Grand Base(GRAND)/VES
Bs40.23
1 Grand Base(GRAND)/CLP
$287.272
1 Grand Base(GRAND)/PKR
Rs84.41744
1 Grand Base(GRAND)/KZT
161.34018
1 Grand Base(GRAND)/THB
฿9.64924
1 Grand Base(GRAND)/TWD
NT$8.94894
1 Grand Base(GRAND)/AED
د.إ1.09366
1 Grand Base(GRAND)/CHF
Fr0.2384
1 Grand Base(GRAND)/HKD
HK$2.33036
1 Grand Base(GRAND)/AMD
֏113.91348
1 Grand Base(GRAND)/MAD
.د.م2.67902
1 Grand Base(GRAND)/MXN
$5.58154
1 Grand Base(GRAND)/PLN
1.08174
1 Grand Base(GRAND)/RON
лв1.28736
1 Grand Base(GRAND)/SEK
kr2.84292
1 Grand Base(GRAND)/BGN
лв0.49766
1 Grand Base(GRAND)/HUF
Ft100.6048
1 Grand Base(GRAND)/CZK
6.23416
1 Grand Base(GRAND)/KWD
د.ك0.09089
1 Grand Base(GRAND)/ILS
1.00426
1 Grand Base(GRAND)/NOK
kr3.02768
1 Grand Base(GRAND)/NZD
$0.50064

Grand Base ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Grand Base võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Grand Base ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grand Base kohta

Kui palju on Grand Base (GRAND) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRAND hind USD on 0.298 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRAND/USD hind?
Praegune hind GRAND/USD on $ 0.298. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grand Base turukapitalisatsioon?
GRAND turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRAND ringlev varu?
GRAND ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAND (ATH) hind?
GRAND saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GRAND madalaim (ATL) hind?
GRAND nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GRAND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRAND kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GRAND sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAND hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:45:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GRAND/USD kalkulaator

Summa

GRAND
GRAND
USD
USD

1 GRAND = 0.298 USD

Kauplemine: GRAND

GRANDUSDT
$0.298
$0.298$0.298
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu