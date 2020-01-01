GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) teave GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Ametlik veebisait: https://gram.voyage Valge raamat: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Ostke GRAMPUS kohe!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GRAM Ecosystem (GRAMPUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.001255 $ 0.001255 $ 0.001255 Lisateave GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hinna kohta

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAMPUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAMPUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAMPUS tokeni tokenoomikat, avastage GRAMPUS tokeni reaalajas hinda!

