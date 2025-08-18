GRAM Ecosystem (GRAMPUS) reaalajas hind on $ 0.001302. Viimase 24 tunni jooksul GRAMPUS kaubeldud madalaim $ 0.001297 ja kõrgeim $ 0.00132 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAMPUSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GRAMPUS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) – turuteave
--
----
$ 63.37K
$ 63.37K$ 63.37K
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
GRAM Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on --$ 63.37K 24 tunnise kauplemismahuga. GRAMPUS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GRAM Ecosystem tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000694
-0.53%
30 päeva
$ -0.001636
-55.69%
60 päeva
$ +0.0003
+29.94%
90 päeva
$ +0.000328
+33.67%
GRAM Ecosystem Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRAMPUS muutuse $ -0.00000694 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GRAM Ecosystem 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001636 (-55.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GRAM Ecosystem 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAMPUS $ +0.0003 (+29.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GRAM Ecosystem 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000328 (+33.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology.
One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences.
GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.
GRAM Ecosystem hinna ennustus (USD)
Kui palju on GRAM Ecosystem (GRAMPUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GRAM Ecosystem (GRAMPUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GRAM Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAMPUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
