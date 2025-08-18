Rohkem infot GRAMPUS

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) reaalajas hinnagraafik
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001297
$ 0.001297$ 0.001297
24 h madal
$ 0.00132
$ 0.00132$ 0.00132
24 h kõrge

$ 0.001297
$ 0.001297$ 0.001297

$ 0.00132
$ 0.00132$ 0.00132

--
----

--
----

0.00%

-0.53%

+0.30%

+0.30%

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) reaalajas hind on $ 0.001302. Viimase 24 tunni jooksul GRAMPUS kaubeldud madalaim $ 0.001297 ja kõrgeim $ 0.00132 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAMPUSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GRAMPUS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) – turuteave

--
----

$ 63.37K
$ 63.37K$ 63.37K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

GRAM Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on -- $ 63.37K 24 tunnise kauplemismahuga. GRAMPUS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GRAM Ecosystem tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000694-0.53%
30 päeva$ -0.001636-55.69%
60 päeva$ +0.0003+29.94%
90 päeva$ +0.000328+33.67%
GRAM Ecosystem Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRAMPUS muutuse $ -0.00000694 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GRAM Ecosystem 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001636 (-55.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GRAM Ecosystem 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAMPUS $ +0.0003 (+29.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GRAM Ecosystem 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000328 (+33.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GRAM Ecosystem hinnaajaloo lehte.

Mis on GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GRAM Ecosystem investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRAMPUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GRAM Ecosystem kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GRAM Ecosystem ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GRAM Ecosystem hinna ennustus (USD)

Kui palju on GRAM Ecosystem (GRAMPUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GRAM Ecosystem (GRAMPUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GRAM Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GRAM Ecosystem hinna ennustust kohe!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAMPUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GRAM Ecosystem osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GRAM Ecosystem osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRAMPUS kohalike valuutade suhtes

1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/VND
34.26213
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/AUD
A$0.00199206
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/GBP
0.00095046
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/EUR
0.0011067
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/USD
$0.001302
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/MYR
RM0.00548142
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/TRY
0.05310858
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/JPY
¥0.191394
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/ARS
ARS$1.68870702
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/RUB
0.1037694
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/INR
0.11393802
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/IDR
Rp20.99999706
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/KRW
1.80832176
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/PHP
0.0736281
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/EGP
￡E.0.0628215
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/BRL
R$0.0070308
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/CAD
C$0.00179676
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/BDT
0.15811488
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/NGN
1.99692948
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/UAH
0.05365542
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/VES
Bs0.17577
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/CLP
$1.255128
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/PKR
Rs0.36883056
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/KZT
0.70491582
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/THB
฿0.04215876
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/TWD
NT$0.03909906
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/AED
د.إ0.00477834
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/CHF
Fr0.0010416
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/HKD
HK$0.01018164
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/AMD
֏0.49770252
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/MAD
.د.م0.01170498
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/MXN
$0.02438646
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/PLN
0.00472626
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/RON
лв0.00562464
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/SEK
kr0.01242108
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/BGN
лв0.00217434
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/HUF
Ft0.4395552
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/CZK
0.02723784
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/KWD
د.ك0.00039711
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/ILS
0.00438774
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/NOK
kr0.01322832
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS)/NZD
$0.00218736

GRAM Ecosystem ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GRAM Ecosystem võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GRAM Ecosystem ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GRAM Ecosystem kohta

Kui palju on GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRAMPUS hind USD on 0.001302 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRAMPUS/USD hind?
Praegune hind GRAMPUS/USD on $ 0.001302. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GRAM Ecosystem turukapitalisatsioon?
GRAMPUS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRAMPUS ringlev varu?
GRAMPUS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAMPUS (ATH) hind?
GRAMPUS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GRAMPUS madalaim (ATL) hind?
GRAMPUS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GRAMPUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRAMPUS kauplemismaht on $ 63.37K USD.
Kas GRAMPUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRAMPUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAMPUS hinna ennustust.
