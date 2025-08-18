Mis on GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAMPUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GRAM Ecosystem ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GRAM Ecosystem võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GRAM Ecosystem kohta Kui palju on GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tänapäeval väärt? Reaalajas GRAMPUS hind USD on 0.001302 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRAMPUS/USD hind? $ 0.001302 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRAMPUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GRAM Ecosystem turukapitalisatsioon? GRAMPUS turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRAMPUS ringlev varu? GRAMPUS ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAMPUS (ATH) hind? GRAMPUS saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade GRAMPUS madalaim (ATL) hind? GRAMPUS nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on GRAMPUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRAMPUS kauplemismaht on $ 63.37K USD . Kas GRAMPUS sel aastal kõrgemale ka suundub? GRAMPUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAMPUS hinna ennustust

