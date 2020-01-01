Gram (GRAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gram (GRAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gram (GRAM) teave Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Ametlik veebisait: https://gramcoin.org Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O Ostke GRAM kohe!

Gram (GRAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gram (GRAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0847 $ 0.0847 $ 0.0847 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 Praegune hind: $ 0.00325 $ 0.00325 $ 0.00325 Lisateave Gram (GRAM) hinna kohta

Gram (GRAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gram (GRAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAM tokeni tokenoomikat, avastage GRAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GRAM Kas olete huvitatud Gram (GRAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GRAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GRAM MEXC-ist osta!

Gram (GRAM) hinna ajalugu GRAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GRAM hinna ajalugu kohe!

GRAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRAM võiks suunduda? Meie GRAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRAM tokeni hinna ennustust kohe!

