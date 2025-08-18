Camelot Token (GRAIL) reaalajas hind on $ 350.07. Viimase 24 tunni jooksul GRAIL kaubeldud madalaim $ 321.57 ja kõrgeim $ 363.61 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,596.697463760124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 187.2886077658792.
Lüliajalise tootluse osas on GRAIL muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Camelot Token (GRAIL) – turuteave
Camelot Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.72K 24 tunnise kauplemismahuga. GRAIL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 73506. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Camelot Token (GRAIL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Camelot Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.2798
+0.08%
30 päeva
$ -58.71
-14.37%
60 päeva
$ +27.35
+8.47%
90 päeva
$ -6.8
-1.91%
Camelot Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRAIL muutuse $ +0.2798 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Camelot Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -58.71 (-14.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Camelot Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAIL $ +27.35 (+8.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Camelot Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -6.8 (-1.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Camelot Token (GRAIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum.
Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.
Camelot Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Camelot Token (GRAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Camelot Token (GRAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Camelot Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Camelot Token (GRAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Camelot Token (GRAIL) ostujuhend
