Camelot Token logo

Camelot Token hind(GRAIL)

1 GRAIL/USD reaalajas hind:

$350.07
$350.07$350.07
+0.08%1D
USD
Camelot Token (GRAIL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:42 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 321.57
$ 321.57$ 321.57
24 h madal
$ 363.61
$ 363.61$ 363.61
24 h kõrge

$ 321.57
$ 321.57$ 321.57

$ 363.61
$ 363.61$ 363.61

$ 4,596.697463760124
$ 4,596.697463760124$ 4,596.697463760124

$ 187.2886077658792
$ 187.2886077658792$ 187.2886077658792

+0.54%

+0.08%

+3.41%

+3.41%

Camelot Token (GRAIL) reaalajas hind on $ 350.07. Viimase 24 tunni jooksul GRAIL kaubeldud madalaim $ 321.57 ja kõrgeim $ 363.61 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,596.697463760124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 187.2886077658792.

Lüliajalise tootluse osas on GRAIL muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Camelot Token (GRAIL) – turuteave

No.4074

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.72K
$ 58.72K$ 58.72K

$ 25.73M
$ 25.73M$ 25.73M

0.00
0.00 0.00

73,506
73,506 73,506

ARB

Camelot Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.72K 24 tunnise kauplemismahuga. GRAIL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 73506. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Camelot Token (GRAIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Camelot Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.2798+0.08%
30 päeva$ -58.71-14.37%
60 päeva$ +27.35+8.47%
90 päeva$ -6.8-1.91%
Camelot Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRAIL muutuse $ +0.2798 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Camelot Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -58.71 (-14.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Camelot Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAIL $ +27.35 (+8.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Camelot Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -6.8 (-1.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Camelot Token (GRAIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Camelot Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Camelot Token (GRAIL)

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Camelot Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Camelot Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRAIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Camelot Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Camelot Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Camelot Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Camelot Token (GRAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Camelot Token (GRAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Camelot Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Camelot Token hinna ennustust kohe!

Camelot Token (GRAIL) tokenoomika

Camelot Token (GRAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Camelot Token (GRAIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Camelot Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Camelot Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRAIL kohalike valuutade suhtes

1 Camelot Token(GRAIL)/VND
9,212,092.05
1 Camelot Token(GRAIL)/AUD
A$532.1064
1 Camelot Token(GRAIL)/GBP
255.5511
1 Camelot Token(GRAIL)/EUR
297.5595
1 Camelot Token(GRAIL)/USD
$350.07
1 Camelot Token(GRAIL)/MYR
RM1,473.7947
1 Camelot Token(GRAIL)/TRY
14,279.3553
1 Camelot Token(GRAIL)/JPY
¥51,460.29
1 Camelot Token(GRAIL)/ARS
ARS$454,044.2907
1 Camelot Token(GRAIL)/RUB
27,904.0797
1 Camelot Token(GRAIL)/INR
30,634.6257
1 Camelot Token(GRAIL)/IDR
Rp5,646,289.5321
1 Camelot Token(GRAIL)/KRW
486,205.2216
1 Camelot Token(GRAIL)/PHP
19,796.4585
1 Camelot Token(GRAIL)/EGP
￡E.16,894.3782
1 Camelot Token(GRAIL)/BRL
R$1,890.378
1 Camelot Token(GRAIL)/CAD
C$483.0966
1 Camelot Token(GRAIL)/BDT
42,512.5008
1 Camelot Token(GRAIL)/NGN
536,916.3618
1 Camelot Token(GRAIL)/UAH
14,426.3847
1 Camelot Token(GRAIL)/VES
Bs47,259.45
1 Camelot Token(GRAIL)/CLP
$337,467.48
1 Camelot Token(GRAIL)/PKR
Rs99,167.8296
1 Camelot Token(GRAIL)/KZT
189,531.3987
1 Camelot Token(GRAIL)/THB
฿11,338.7673
1 Camelot Token(GRAIL)/TWD
NT$10,512.6021
1 Camelot Token(GRAIL)/AED
د.إ1,284.7569
1 Camelot Token(GRAIL)/CHF
Fr280.056
1 Camelot Token(GRAIL)/HKD
HK$2,737.5474
1 Camelot Token(GRAIL)/AMD
֏133,817.7582
1 Camelot Token(GRAIL)/MAD
.د.م3,147.1293
1 Camelot Token(GRAIL)/MXN
$6,605.8209
1 Camelot Token(GRAIL)/PLN
1,274.2548
1 Camelot Token(GRAIL)/RON
лв1,512.3024
1 Camelot Token(GRAIL)/SEK
kr3,343.1685
1 Camelot Token(GRAIL)/BGN
лв584.6169
1 Camelot Token(GRAIL)/HUF
Ft118,183.632
1 Camelot Token(GRAIL)/CZK
7,316.463
1 Camelot Token(GRAIL)/KWD
د.ك106.77135
1 Camelot Token(GRAIL)/ILS
1,179.7359
1 Camelot Token(GRAIL)/NOK
kr3,567.2133
1 Camelot Token(GRAIL)/NZD
$588.1176

Camelot Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Camelot Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Camelot Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Camelot Token kohta

Kui palju on Camelot Token (GRAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRAIL hind USD on 350.07 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRAIL/USD hind?
Praegune hind GRAIL/USD on $ 350.07. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Camelot Token turukapitalisatsioon?
GRAIL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRAIL ringlev varu?
GRAIL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAIL (ATH) hind?
GRAIL saavutab ATH hinna summas 4,596.697463760124 USD.
Mis oli kõigi aegade GRAIL madalaim (ATL) hind?
GRAIL nägi ATL hinda summas 187.2886077658792 USD.
Milline on GRAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRAIL kauplemismaht on $ 58.72K USD.
Kas GRAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAIL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:42 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

