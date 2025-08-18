Rohkem infot GRAFI

GRAFI Hinnainfo

GRAFI Valge raamat

GRAFI Ametlik veebisait

GRAFI Tokenoomika

GRAFI Hinnaprognoos

GRAFI Ajalugu

GRAFI – ostujuhend

GRAFI-usaldusraha valuutakonverter

GRAFI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Grafi logo

Grafi hind(GRAFI)

1 GRAFI/USD reaalajas hind:

$0.004431
$0.004431$0.004431
-0.06%1D
USD
Grafi (GRAFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:34 (UTC+8)

Grafi (GRAFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00381
$ 0.00381$ 0.00381
24 h madal
$ 0.004707
$ 0.004707$ 0.004707
24 h kõrge

$ 0.00381
$ 0.00381$ 0.00381

$ 0.004707
$ 0.004707$ 0.004707

--
----

--
----

+0.27%

-0.06%

-8.53%

-8.53%

Grafi (GRAFI) reaalajas hind on $ 0.004431. Viimase 24 tunni jooksul GRAFI kaubeldud madalaim $ 0.00381 ja kõrgeim $ 0.004707 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAFIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GRAFI muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -8.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grafi (GRAFI) – turuteave

--
----

$ 130.02K
$ 130.02K$ 130.02K

$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

SOL

Grafi praegune turukapitalisatsioon on -- $ 130.02K 24 tunnise kauplemismahuga. GRAFI ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Grafi (GRAFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Grafi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000266-0.06%
30 päeva$ -0.00202-31.32%
60 päeva$ -0.002613-37.10%
90 päeva$ -0.004519-50.50%
Grafi Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRAFI muutuse $ -0.00000266 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Grafi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00202 (-31.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Grafi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAFI $ -0.002613 (-37.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Grafi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004519 (-50.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Grafi (GRAFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Grafi hinnaajaloo lehte.

Mis on Grafi (GRAFI)

Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.

Grafi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Grafi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRAFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Grafi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Grafi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Grafi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grafi (GRAFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grafi (GRAFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grafi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grafi hinna ennustust kohe!

Grafi (GRAFI) tokenoomika

Grafi (GRAFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Grafi (GRAFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Grafi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Grafi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRAFI kohalike valuutade suhtes

1 Grafi(GRAFI)/VND
116.601765
1 Grafi(GRAFI)/AUD
A$0.00673512
1 Grafi(GRAFI)/GBP
0.00323463
1 Grafi(GRAFI)/EUR
0.00376635
1 Grafi(GRAFI)/USD
$0.004431
1 Grafi(GRAFI)/MYR
RM0.01865451
1 Grafi(GRAFI)/TRY
0.18074049
1 Grafi(GRAFI)/JPY
¥0.651357
1 Grafi(GRAFI)/ARS
ARS$5.74705131
1 Grafi(GRAFI)/RUB
0.35319501
1 Grafi(GRAFI)/INR
0.38775681
1 Grafi(GRAFI)/IDR
Rp71.46773193
1 Grafi(GRAFI)/KRW
6.15412728
1 Grafi(GRAFI)/PHP
0.25057305
1 Grafi(GRAFI)/EGP
￡E.0.21384006
1 Grafi(GRAFI)/BRL
R$0.0239274
1 Grafi(GRAFI)/CAD
C$0.00611478
1 Grafi(GRAFI)/BDT
0.53810064
1 Grafi(GRAFI)/NGN
6.79600194
1 Grafi(GRAFI)/UAH
0.18260151
1 Grafi(GRAFI)/VES
Bs0.598185
1 Grafi(GRAFI)/CLP
$4.271484
1 Grafi(GRAFI)/PKR
Rs1.25521368
1 Grafi(GRAFI)/KZT
2.39898771
1 Grafi(GRAFI)/THB
฿0.14352009
1 Grafi(GRAFI)/TWD
NT$0.13306293
1 Grafi(GRAFI)/AED
د.إ0.01626177
1 Grafi(GRAFI)/CHF
Fr0.0035448
1 Grafi(GRAFI)/HKD
HK$0.03465042
1 Grafi(GRAFI)/AMD
֏1.69379406
1 Grafi(GRAFI)/MAD
.د.م0.03983469
1 Grafi(GRAFI)/MXN
$0.08361297
1 Grafi(GRAFI)/PLN
0.01612884
1 Grafi(GRAFI)/RON
лв0.01914192
1 Grafi(GRAFI)/SEK
kr0.04231605
1 Grafi(GRAFI)/BGN
лв0.00739977
1 Grafi(GRAFI)/HUF
Ft1.4959056
1 Grafi(GRAFI)/CZK
0.0926079
1 Grafi(GRAFI)/KWD
د.ك0.001351455
1 Grafi(GRAFI)/ILS
0.01493247
1 Grafi(GRAFI)/NOK
kr0.04515189
1 Grafi(GRAFI)/NZD
$0.00744408

Grafi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Grafi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Grafi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grafi kohta

Kui palju on Grafi (GRAFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRAFI hind USD on 0.004431 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRAFI/USD hind?
Praegune hind GRAFI/USD on $ 0.004431. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grafi turukapitalisatsioon?
GRAFI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRAFI ringlev varu?
GRAFI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAFI (ATH) hind?
GRAFI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GRAFI madalaim (ATL) hind?
GRAFI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GRAFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRAFI kauplemismaht on $ 130.02K USD.
Kas GRAFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRAFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:34 (UTC+8)

Grafi (GRAFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GRAFI/USD kalkulaator

Summa

GRAFI
GRAFI
USD
USD

1 GRAFI = 0.004431 USD

Kauplemine: GRAFI

GRAFIUSDT
$0.004431
$0.004431$0.004431
-0.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu