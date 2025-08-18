Grafi (GRAFI) reaalajas hind on $ 0.004431. Viimase 24 tunni jooksul GRAFI kaubeldud madalaim $ 0.00381 ja kõrgeim $ 0.004707 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAFIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GRAFI muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -8.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Grafi (GRAFI) – turuteave
--
----
$ 130.02K
$ 130.02K
$ 9.31M
$ 9.31M
--
----
2,100,000,000
2,100,000,000
SOL
Grafi praegune turukapitalisatsioon on --$ 130.02K 24 tunnise kauplemismahuga. GRAFI ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Grafi (GRAFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Grafi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000266
-0.06%
30 päeva
$ -0.00202
-31.32%
60 päeva
$ -0.002613
-37.10%
90 päeva
$ -0.004519
-50.50%
Grafi Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRAFI muutuse $ -0.00000266 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Grafi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00202 (-31.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Grafi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRAFI $ -0.002613 (-37.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Grafi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004519 (-50.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Grafi (GRAFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.
Grafi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Grafi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GRAFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Grafi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Grafi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Grafi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Grafi (GRAFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grafi (GRAFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grafi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Grafi (GRAFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Grafi (GRAFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Grafi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Grafi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.