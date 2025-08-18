GuildQB (GQB) reaalajas hind on $ 0.000196. Viimase 24 tunni jooksul GQB kaubeldud madalaim $ 0.000196 ja kõrgeim $ 0.000197 näitab aktiivset turu volatiivsust. GQBkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GQB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GuildQB (GQB) – turuteave
--
----
$ 2.39
$ 2.39$ 2.39
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
MATIC
GuildQB praegune turukapitalisatsioon on --$ 2.39 24 tunnise kauplemismahuga. GQB ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GuildQB (GQB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GuildQB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0001
-33.79%
60 päeva
$ -0.000157
-44.48%
90 päeva
$ -0.002381
-92.40%
GuildQB Hinnamuutus täna
Täna registreeris GQB muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GuildQB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001 (-33.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GuildQB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GQB $ -0.000157 (-44.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GuildQB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002381 (-92.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GuildQB (GQB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.
GuildQB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GuildQB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GQB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GuildQB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GuildQB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GuildQB hinna ennustus (USD)
Kui palju on GuildQB (GQB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GuildQB (GQB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GuildQB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GuildQB (GQB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GQB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GuildQB (GQB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GuildQB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GuildQB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.