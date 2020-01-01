Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Outer Ring MMO (GQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Outer Ring MMO (GQ) teave Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Ametlik veebisait: https://blinkgalaxy.com Valge raamat: https://docs.blinkgalaxy.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Ostke GQ kohe!

Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Outer Ring MMO (GQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 534.61K Koguvaru: $ 6.01B Ringlev varu: $ 5.93B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 901.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0096 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000042983445306248 Praegune hind: $ 0.0000901 Lisateave Outer Ring MMO (GQ) hinna kohta

Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GQ tokeni tokenoomikat, avastage GQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GQ Kas olete huvitatud Outer Ring MMO (GQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GQ MEXC-ist osta!

Outer Ring MMO (GQ) hinna ajalugu GQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GQ hinna ajalugu kohe!

GQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GQ võiks suunduda? Meie GQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GQ tokeni hinna ennustust kohe!

