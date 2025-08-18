Rohkem infot GQ

Outer Ring MMO hind(GQ)

1 GQ/USD reaalajas hind:

$0.0000908
$0.0000908
-0.21%1D
USD
Outer Ring MMO (GQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:27 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000804
$ 0.0000804
24 h madal
$ 0.0000925
$ 0.0000925
24 h kõrge

$ 0.0000804
$ 0.0000804

$ 0.0000925
$ 0.0000925

$ 0.08876742060886081
$ 0.08876742060886081

$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248

-0.44%

-0.21%

+38.41%

+38.41%

Outer Ring MMO (GQ) reaalajas hind on $ 0.0000908. Viimase 24 tunni jooksul GQ kaubeldud madalaim $ 0.0000804 ja kõrgeim $ 0.0000925 näitab aktiivset turu volatiivsust. GQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08876742060886081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000042983445306248.

Lüliajalise tootluse osas on GQ muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +38.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Outer Ring MMO (GQ) – turuteave

No.2369

$ 538.76K
$ 538.76K

$ 74.35K
$ 74.35K

$ 908.00K
$ 908.00K

5.93B
5.93B

10,000,000,000
10,000,000,000

6,010,333,038
6,010,333,038

59.33%

BSC

Outer Ring MMO praegune turukapitalisatsioon on $ 538.76K $ 74.35K 24 tunnise kauplemismahuga. GQ ringlev varu on 5.93B, mille koguvaru on 6010333038. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 908.00K.

Outer Ring MMO (GQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Outer Ring MMO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000191-0.21%
30 päeva$ +0.0000071+8.48%
60 päeva$ -0.0000115-11.25%
90 päeva$ +0.0000257+39.47%
Outer Ring MMO Hinnamuutus täna

Täna registreeris GQ muutuse $ -0.000000191 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Outer Ring MMO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000071 (+8.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Outer Ring MMO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GQ $ -0.0000115 (-11.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Outer Ring MMO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000257 (+39.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Outer Ring MMO (GQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Outer Ring MMO hinnaajaloo lehte.

Mis on Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Outer Ring MMO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Outer Ring MMO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Outer Ring MMO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Outer Ring MMO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Outer Ring MMO (GQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Outer Ring MMO (GQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Outer Ring MMO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Outer Ring MMO hinna ennustust kohe!

Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika

Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Outer Ring MMO (GQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Outer Ring MMO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Outer Ring MMO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GQ kohalike valuutade suhtes

Outer Ring MMO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Outer Ring MMO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Outer Ring MMO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Outer Ring MMO kohta

Kui palju on Outer Ring MMO (GQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas GQ hind USD on 0.0000908 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GQ/USD hind?
Praegune hind GQ/USD on $ 0.0000908. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Outer Ring MMO turukapitalisatsioon?
GQ turukapitalisatsioon on $ 538.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GQ ringlev varu?
GQ ringlev varu on 5.93B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GQ (ATH) hind?
GQ saavutab ATH hinna summas 0.08876742060886081 USD.
Mis oli kõigi aegade GQ madalaim (ATL) hind?
GQ nägi ATL hinda summas 0.000042983445306248 USD.
Milline on GQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GQ kauplemismaht on $ 74.35K USD.
Kas GQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
GQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:27 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.0000908
