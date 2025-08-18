Outer Ring MMO (GQ) reaalajas hind on $ 0.0000908. Viimase 24 tunni jooksul GQ kaubeldud madalaim $ 0.0000804 ja kõrgeim $ 0.0000925 näitab aktiivset turu volatiivsust. GQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08876742060886081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000042983445306248.
Lüliajalise tootluse osas on GQ muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +38.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Outer Ring MMO (GQ) – turuteave
$ 538.76K
$ 538.76K$ 538.76K
$ 74.35K
$ 74.35K$ 74.35K
$ 908.00K
$ 908.00K$ 908.00K
5.93B
5.93B 5.93B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
6,010,333,038
6,010,333,038 6,010,333,038
59.33%
BSC
Outer Ring MMO praegune turukapitalisatsioon on $ 538.76K$ 74.35K 24 tunnise kauplemismahuga. GQ ringlev varu on 5.93B, mille koguvaru on 6010333038. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 908.00K.
Outer Ring MMO (GQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Outer Ring MMO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000191
-0.21%
30 päeva
$ +0.0000071
+8.48%
60 päeva
$ -0.0000115
-11.25%
90 päeva
$ +0.0000257
+39.47%
Outer Ring MMO Hinnamuutus täna
Täna registreeris GQ muutuse $ -0.000000191 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Outer Ring MMO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000071 (+8.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Outer Ring MMO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GQ $ -0.0000115 (-11.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Outer Ring MMO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000257 (+39.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Outer Ring MMO (GQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.
Outer Ring MMO hinna ennustus (USD)
Kui palju on Outer Ring MMO (GQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Outer Ring MMO (GQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Outer Ring MMO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Outer Ring MMO (GQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
