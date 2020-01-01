NodeAI (GPU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NodeAI (GPU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NodeAI (GPU) teave Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence. Ametlik veebisait: https://nodes.ai Valge raamat: https://docs.nodes.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 Ostke GPU kohe!

NodeAI (GPU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NodeAI (GPU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.64M $ 27.64M $ 27.64M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 98.07M $ 98.07M $ 98.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.18M $ 28.18M $ 28.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.4594 $ 2.4594 $ 2.4594 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 Praegune hind: $ 0.2818 $ 0.2818 $ 0.2818 Lisateave NodeAI (GPU) hinna kohta

NodeAI (GPU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NodeAI (GPU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GPU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GPU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GPU tokeni tokenoomikat, avastage GPU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GPU Kas olete huvitatud NodeAI (GPU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GPU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GPU MEXC-ist osta!

NodeAI (GPU) hinna ajalugu GPU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GPU hinna ajalugu kohe!

GPU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GPU võiks suunduda? Meie GPU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GPU tokeni hinna ennustust kohe!

