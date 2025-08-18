Rohkem infot GPU

NodeAI logo

NodeAI hind(GPU)

1 GPU/USD reaalajas hind:

$0.3247
$0.3247$0.3247
-0.30%1D
USD
NodeAI (GPU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:55:49 (UTC+8)

NodeAI (GPU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3021
$ 0.3021$ 0.3021
24 h madal
$ 0.3329
$ 0.3329$ 0.3329
24 h kõrge

$ 0.3021
$ 0.3021$ 0.3021

$ 0.3329
$ 0.3329$ 0.3329

$ 2.892095702845763
$ 2.892095702845763$ 2.892095702845763

$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424

+0.65%

-0.30%

-33.54%

-33.54%

NodeAI (GPU) reaalajas hind on $ 0.3247. Viimase 24 tunni jooksul GPU kaubeldud madalaim $ 0.3021 ja kõrgeim $ 0.3329 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.892095702845763 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022616526503786424.

Lüliajalise tootluse osas on GPU muutunud +0.65% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -33.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NodeAI (GPU) – turuteave

No.746

$ 31.84M
$ 31.84M$ 31.84M

$ 205.07K
$ 205.07K$ 205.07K

$ 32.47M
$ 32.47M$ 32.47M

98.07M
98.07M 98.07M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.06%

ETH

NodeAI praegune turukapitalisatsioon on $ 31.84M $ 205.07K 24 tunnise kauplemismahuga. GPU ringlev varu on 98.07M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.47M.

NodeAI (GPU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NodeAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000977-0.30%
30 päeva$ -0.1083-25.02%
60 päeva$ +0.0274+9.21%
90 päeva$ -0.115-26.16%
NodeAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris GPU muutuse $ -0.000977 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NodeAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1083 (-25.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NodeAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPU $ +0.0274 (+9.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NodeAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.115 (-26.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NodeAI (GPU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NodeAI hinnaajaloo lehte.

Mis on NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NodeAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GPU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NodeAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NodeAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NodeAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NodeAI (GPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NodeAI (GPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NodeAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NodeAI hinna ennustust kohe!

NodeAI (GPU) tokenoomika

NodeAI (GPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NodeAI (GPU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NodeAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NodeAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GPU kohalike valuutade suhtes

1 NodeAI(GPU)/VND
8,544.4805
1 NodeAI(GPU)/AUD
A$0.496791
1 NodeAI(GPU)/GBP
0.237031
1 NodeAI(GPU)/EUR
0.275995
1 NodeAI(GPU)/USD
$0.3247
1 NodeAI(GPU)/MYR
RM1.366987
1 NodeAI(GPU)/TRY
13.263995
1 NodeAI(GPU)/JPY
¥47.7309
1 NodeAI(GPU)/ARS
ARS$420.593651
1 NodeAI(GPU)/RUB
25.859108
1 NodeAI(GPU)/INR
28.414497
1 NodeAI(GPU)/IDR
Rp5,237.096041
1 NodeAI(GPU)/KRW
450.969336
1 NodeAI(GPU)/PHP
18.361785
1 NodeAI(GPU)/EGP
￡E.15.657034
1 NodeAI(GPU)/BRL
R$1.75338
1 NodeAI(GPU)/CAD
C$0.448086
1 NodeAI(GPU)/BDT
39.431568
1 NodeAI(GPU)/NGN
498.005378
1 NodeAI(GPU)/UAH
13.380887
1 NodeAI(GPU)/VES
Bs43.8345
1 NodeAI(GPU)/CLP
$313.0108
1 NodeAI(GPU)/PKR
Rs91.981016
1 NodeAI(GPU)/KZT
175.795827
1 NodeAI(GPU)/THB
฿10.507292
1 NodeAI(GPU)/TWD
NT$9.750741
1 NodeAI(GPU)/AED
د.إ1.191649
1 NodeAI(GPU)/CHF
Fr0.25976
1 NodeAI(GPU)/HKD
HK$2.539154
1 NodeAI(GPU)/AMD
֏124.119822
1 NodeAI(GPU)/MAD
.د.م2.919053
1 NodeAI(GPU)/MXN
$6.078384
1 NodeAI(GPU)/PLN
1.178661
1 NodeAI(GPU)/RON
лв1.402704
1 NodeAI(GPU)/SEK
kr3.094391
1 NodeAI(GPU)/BGN
лв0.542249
1 NodeAI(GPU)/HUF
Ft109.547286
1 NodeAI(GPU)/CZK
6.782983
1 NodeAI(GPU)/KWD
د.ك0.0990335
1 NodeAI(GPU)/ILS
1.094239
1 NodeAI(GPU)/NOK
kr3.298952
1 NodeAI(GPU)/NZD
$0.545496

NodeAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NodeAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NodeAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NodeAI kohta

Kui palju on NodeAI (GPU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GPU hind USD on 0.3247 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GPU/USD hind?
Praegune hind GPU/USD on $ 0.3247. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NodeAI turukapitalisatsioon?
GPU turukapitalisatsioon on $ 31.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GPU ringlev varu?
GPU ringlev varu on 98.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GPU (ATH) hind?
GPU saavutab ATH hinna summas 2.892095702845763 USD.
Mis oli kõigi aegade GPU madalaim (ATL) hind?
GPU nägi ATL hinda summas 0.022616526503786424 USD.
Milline on GPU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GPU kauplemismaht on $ 205.07K USD.
Kas GPU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GPU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:55:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GPU/USD kalkulaator

Summa

GPU
GPU
USD
USD

1 GPU = 0.3247 USD

Kauplemine: GPU

GPUUSDT
$0.3247
$0.3247$0.3247
-0.24%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu