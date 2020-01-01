GPT Wars (GPTW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GPT Wars (GPTW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GPT Wars (GPTW) teave GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). Ametlik veebisait: https://gptwars.ai Valge raamat: https://whitepaper.gptwars.ai/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x0171ae9879C7FBCf3071B149bB4F2130daEF7457 Ostke GPTW kohe!

GPT Wars (GPTW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GPT Wars (GPTW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.90K $ 31.90K $ 31.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0234 $ 0.0234 $ 0.0234 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000319 $ 0.0000319 $ 0.0000319 Lisateave GPT Wars (GPTW) hinna kohta

GPT Wars (GPTW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GPT Wars (GPTW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GPTW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GPTW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GPTW tokeni tokenoomikat, avastage GPTW tokeni reaalajas hinda!

GPT Wars (GPTW) hinna ajalugu GPTW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GPTW hinna ajalugu kohe!

