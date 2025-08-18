Rohkem infot GPTW

GPTW Hinnainfo

GPTW Valge raamat

GPTW Ametlik veebisait

GPTW Tokenoomika

GPTW Hinnaprognoos

GPTW Ajalugu

GPTW – ostujuhend

GPTW-usaldusraha valuutakonverter

GPTW Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GPT Wars logo

GPT Wars hind(GPTW)

1 GPTW/USD reaalajas hind:

$0.0000351
$0.0000351$0.0000351
0.00%1D
USD
GPT Wars (GPTW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:55:42 (UTC+8)

GPT Wars (GPTW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000351
$ 0.0000351$ 0.0000351
24 h madal
$ 0.0000351
$ 0.0000351$ 0.0000351
24 h kõrge

$ 0.0000351
$ 0.0000351$ 0.0000351

$ 0.0000351
$ 0.0000351$ 0.0000351

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+2.33%

+2.33%

GPT Wars (GPTW) reaalajas hind on $ 0.0000351. Viimase 24 tunni jooksul GPTW kaubeldud madalaim $ 0.0000351 ja kõrgeim $ 0.0000351 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPTWkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GPTW muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GPT Wars (GPTW) – turuteave

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.10K
$ 35.10K$ 35.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

GPT Wars praegune turukapitalisatsioon on -- $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GPTW ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GPT Wars (GPTW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GPT Wars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0001823-83.86%
60 päeva$ -0.0001318-78.97%
90 päeva$ -0.0003806-91.56%
GPT Wars Hinnamuutus täna

Täna registreeris GPTW muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GPT Wars 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001823 (-83.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GPT Wars 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPTW $ -0.0001318 (-78.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GPT Wars 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003806 (-91.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GPT Wars (GPTW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GPT Wars hinnaajaloo lehte.

Mis on GPT Wars (GPTW)

GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP).

GPT Wars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GPT Wars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GPTW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GPT Wars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GPT Wars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GPT Wars hinna ennustus (USD)

Kui palju on GPT Wars (GPTW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GPT Wars (GPTW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GPT Wars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GPT Wars hinna ennustust kohe!

GPT Wars (GPTW) tokenoomika

GPT Wars (GPTW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPTW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GPT Wars (GPTW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GPT Wars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GPT Wars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GPTW kohalike valuutade suhtes

1 GPT Wars(GPTW)/VND
0.9236565
1 GPT Wars(GPTW)/AUD
A$0.000053703
1 GPT Wars(GPTW)/GBP
0.000025623
1 GPT Wars(GPTW)/EUR
0.000029835
1 GPT Wars(GPTW)/USD
$0.0000351
1 GPT Wars(GPTW)/MYR
RM0.000147771
1 GPT Wars(GPTW)/TRY
0.001433835
1 GPT Wars(GPTW)/JPY
¥0.0051597
1 GPT Wars(GPTW)/ARS
ARS$0.045466083
1 GPT Wars(GPTW)/RUB
0.002795364
1 GPT Wars(GPTW)/INR
0.003071601
1 GPT Wars(GPTW)/IDR
Rp0.566128953
1 GPT Wars(GPTW)/KRW
0.048749688
1 GPT Wars(GPTW)/PHP
0.001984905
1 GPT Wars(GPTW)/EGP
￡E.0.001692522
1 GPT Wars(GPTW)/BRL
R$0.00018954
1 GPT Wars(GPTW)/CAD
C$0.000048438
1 GPT Wars(GPTW)/BDT
0.004262544
1 GPT Wars(GPTW)/NGN
0.053834274
1 GPT Wars(GPTW)/UAH
0.001446471
1 GPT Wars(GPTW)/VES
Bs0.0047385
1 GPT Wars(GPTW)/CLP
$0.0338364
1 GPT Wars(GPTW)/PKR
Rs0.009943128
1 GPT Wars(GPTW)/KZT
0.019003491
1 GPT Wars(GPTW)/THB
฿0.001135836
1 GPT Wars(GPTW)/TWD
NT$0.001054053
1 GPT Wars(GPTW)/AED
د.إ0.000128817
1 GPT Wars(GPTW)/CHF
Fr0.00002808
1 GPT Wars(GPTW)/HKD
HK$0.000274482
1 GPT Wars(GPTW)/AMD
֏0.013417326
1 GPT Wars(GPTW)/MAD
.د.م0.000315549
1 GPT Wars(GPTW)/MXN
$0.000657072
1 GPT Wars(GPTW)/PLN
0.000127413
1 GPT Wars(GPTW)/RON
лв0.000151632
1 GPT Wars(GPTW)/SEK
kr0.000334503
1 GPT Wars(GPTW)/BGN
лв0.000058617
1 GPT Wars(GPTW)/HUF
Ft0.011842038
1 GPT Wars(GPTW)/CZK
0.000733239
1 GPT Wars(GPTW)/KWD
د.ك0.0000107055
1 GPT Wars(GPTW)/ILS
0.000118287
1 GPT Wars(GPTW)/NOK
kr0.000356616
1 GPT Wars(GPTW)/NZD
$0.000058968

GPT Wars ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GPT Wars võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GPT Wars ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GPT Wars kohta

Kui palju on GPT Wars (GPTW) tänapäeval väärt?
Reaalajas GPTW hind USD on 0.0000351 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GPTW/USD hind?
Praegune hind GPTW/USD on $ 0.0000351. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GPT Wars turukapitalisatsioon?
GPTW turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GPTW ringlev varu?
GPTW ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GPTW (ATH) hind?
GPTW saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GPTW madalaim (ATL) hind?
GPTW nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GPTW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GPTW kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GPTW sel aastal kõrgemale ka suundub?
GPTW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GPTW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:55:42 (UTC+8)

GPT Wars (GPTW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GPTW/USD kalkulaator

Summa

GPTW
GPTW
USD
USD

1 GPTW = 0.0000351 USD

Kauplemine: GPTW

GPTWUSDT
$0.0000351
$0.0000351$0.0000351
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu