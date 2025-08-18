GPT Wars (GPTW) reaalajas hind on $ 0.0000351. Viimase 24 tunni jooksul GPTW kaubeldud madalaim $ 0.0000351 ja kõrgeim $ 0.0000351 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPTWkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GPTW muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GPT Wars (GPTW) – turuteave
GPT Wars praegune turukapitalisatsioon on --$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GPTW ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GPT Wars (GPTW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GPT Wars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
GPT Wars Hinnamuutus täna
Täna registreeris GPTW muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GPT Wars 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001823 (-83.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GPT Wars 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPTW $ -0.0001318 (-78.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GPT Wars 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003806 (-91.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GPT Wars (GPTW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP).
GPT Wars hinna ennustus (USD)
Kui palju on GPT Wars (GPTW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GPT Wars (GPTW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GPT Wars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GPT Wars (GPTW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPTW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GPT Wars (GPTW) ostujuhend
