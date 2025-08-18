GPTVerse (GPTV) reaalajas hind on $ 0.000374. Viimase 24 tunni jooksul GPTV kaubeldud madalaim $ 0.000359 ja kõrgeim $ 0.000387 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPTVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05219708734565058 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000325099414321857.
Lüliajalise tootluse osas on GPTV muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.26% 24 tunni vältel -6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GPTVerse (GPTV) – turuteave
No.7942
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 74.69K
$ 74.69K$ 74.69K
$ 328.75K
$ 328.75K$ 328.75K
0.00
0.00 0.00
879,000,000
879,000,000 879,000,000
879,000,000
879,000,000 879,000,000
0.00%
2024-04-30 00:00:00
$ 0.007
$ 0.007$ 0.007
BSC
GPTVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 74.69K 24 tunnise kauplemismahuga. GPTV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 879000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 328.75K.
GPTVerse (GPTV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GPTVerse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000097
+0.26%
30 päeva
$ -0.000182
-32.74%
60 päeva
$ -0.000654
-63.62%
90 päeva
$ -0.000255
-40.55%
GPTVerse Hinnamuutus täna
Täna registreeris GPTV muutuse $ +0.00000097 (+0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GPTVerse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000182 (-32.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GPTVerse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPTV $ -0.000654 (-63.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GPTVerse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000255 (-40.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GPTVerse (GPTV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs.
GPTVerse hinna ennustus (USD)
Kui palju on GPTVerse (GPTV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GPTVerse (GPTV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GPTVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GPTVerse (GPTV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPTV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GPTVerse (GPTV) ostujuhend
