GPTVerse hind(GPTV)

$0.000375
GPTVerse (GPTV) reaalajas hinnagraafik
GPTVerse (GPTV) hinna teave (USD)

$ 0.000359
$ 0.000387
$ 0.000359
$ 0.000387
$ 0.05219708734565058
$ 0.000325099414321857
GPTVerse (GPTV) reaalajas hind on $ 0.000374. Viimase 24 tunni jooksul GPTV kaubeldud madalaim $ 0.000359 ja kõrgeim $ 0.000387 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPTVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05219708734565058 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000325099414321857.

Lüliajalise tootluse osas on GPTV muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.26% 24 tunni vältel -6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GPTVerse (GPTV) – turuteave

No.7942

$ 0.00
$ 74.69K
$ 328.75K
0.00
879,000,000
879,000,000
$ 0.007
GPTVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 74.69K 24 tunnise kauplemismahuga. GPTV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 879000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 328.75K.

GPTVerse (GPTV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GPTVerse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Täna$ +0.00000097+0.26%
30 päeva$ -0.000182-32.74%
60 päeva$ -0.000654-63.62%
90 päeva$ -0.000255-40.55%
GPTVerse Hinnamuutus täna

Täna registreeris GPTV muutuse $ +0.00000097 (+0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GPTVerse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000182 (-32.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GPTVerse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPTV $ -0.000654 (-63.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GPTVerse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000255 (-40.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GPTVerse (GPTV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GPTVerse hinnaajaloo lehte.

Mis on GPTVerse (GPTV)

GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs.

GPTVerse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GPTVerse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida GPTV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GPTVerse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GPTVerse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GPTVerse hinna ennustus (USD)

Kui palju on GPTVerse (GPTV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GPTVerse (GPTV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GPTVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GPTVerse hinna ennustust kohe!

GPTVerse (GPTV) tokenoomika

GPTVerse (GPTV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPTV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GPTVerse (GPTV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GPTVerse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GPTVerse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GPTVerse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GPTVerse kohta

Kui palju on GPTVerse (GPTV) tänapäeval väärt?
Reaalajas GPTV hind USD on 0.000374 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GPTV/USD hind?
Praegune hind GPTV/USD on $ 0.000374. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GPTVerse turukapitalisatsioon?
GPTV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GPTV ringlev varu?
GPTV ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GPTV (ATH) hind?
GPTV saavutab ATH hinna summas 0.05219708734565058 USD.
Mis oli kõigi aegade GPTV madalaim (ATL) hind?
GPTV nägi ATL hinda summas 0.000325099414321857 USD.
Milline on GPTV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GPTV kauplemismaht on $ 74.69K USD.
Kas GPTV sel aastal kõrgemale ka suundub?
GPTV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GPTV hinna ennustust.
GPTVerse (GPTV) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

