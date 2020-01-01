Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Got Guaranteed (GOTG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Got Guaranteed (GOTG) teave GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. Ametlik veebisait: https://gotg.world/ Valge raamat: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Ostke GOTG kohe!

Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Got Guaranteed (GOTG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 15 $ 15 $ 15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 Praegune hind: $ 0.00437 $ 0.00437 $ 0.00437 Lisateave Got Guaranteed (GOTG) hinna kohta

Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOTG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOTG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOTG tokeni tokenoomikat, avastage GOTG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOTG Kas olete huvitatud Got Guaranteed (GOTG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOTG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOTG MEXC-ist osta!

Got Guaranteed (GOTG) hinna ajalugu GOTG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOTG hinna ajalugu kohe!

GOTG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOTG võiks suunduda? Meie GOTG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOTG tokeni hinna ennustust kohe!

