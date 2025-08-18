Rohkem infot GOTG

GOTG Hinnainfo

GOTG Valge raamat

GOTG Ametlik veebisait

GOTG Tokenoomika

GOTG Hinnaprognoos

GOTG Ajalugu

GOTG – ostujuhend

GOTG-usaldusraha valuutakonverter

GOTG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Got Guaranteed logo

Got Guaranteed hind(GOTG)

1 GOTG/USD reaalajas hind:

$0.003635
$0.003635$0.003635
+0.97%1D
USD
Got Guaranteed (GOTG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:45:28 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036
24 h madal
$ 0.00404
$ 0.00404$ 0.00404
24 h kõrge

$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036

$ 0.00404
$ 0.00404$ 0.00404

$ 13.431504999775767
$ 13.431504999775767$ 13.431504999775767

$ 0.000749738824703273
$ 0.000749738824703273$ 0.000749738824703273

0.00%

+0.97%

-1.76%

-1.76%

Got Guaranteed (GOTG) reaalajas hind on $ 0.003635. Viimase 24 tunni jooksul GOTG kaubeldud madalaim $ 0.0036 ja kõrgeim $ 0.00404 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOTGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.431504999775767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000749738824703273.

Lüliajalise tootluse osas on GOTG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -1.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Got Guaranteed (GOTG) – turuteave

No.7512

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.77
$ 30.77$ 30.77

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

0.00
0.00 0.00

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

0.00%

ETH

Got Guaranteed praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 30.77 24 tunnise kauplemismahuga. GOTG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.54M.

Got Guaranteed (GOTG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Got Guaranteed tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003492+0.97%
30 päeva$ -0.000067-1.81%
60 päeva$ +0.000922+33.98%
90 päeva$ +0.000038+1.05%
Got Guaranteed Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOTG muutuse $ +0.00003492 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Got Guaranteed 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000067 (-1.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Got Guaranteed 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOTG $ +0.000922 (+33.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Got Guaranteed 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000038 (+1.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Got Guaranteed (GOTG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Got Guaranteed hinnaajaloo lehte.

Mis on Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Got Guaranteed investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOTG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Got Guaranteed kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Got Guaranteed ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Got Guaranteed hinna ennustus (USD)

Kui palju on Got Guaranteed (GOTG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Got Guaranteed (GOTG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Got Guaranteed nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Got Guaranteed hinna ennustust kohe!

Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika

Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOTG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Got Guaranteed (GOTG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Got Guaranteed osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Got Guaranteed osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOTG kohalike valuutade suhtes

1 Got Guaranteed(GOTG)/VND
95.655025
1 Got Guaranteed(GOTG)/AUD
A$0.00556155
1 Got Guaranteed(GOTG)/GBP
0.00265355
1 Got Guaranteed(GOTG)/EUR
0.00308975
1 Got Guaranteed(GOTG)/USD
$0.003635
1 Got Guaranteed(GOTG)/MYR
RM0.01530335
1 Got Guaranteed(GOTG)/TRY
0.14827165
1 Got Guaranteed(GOTG)/JPY
¥0.534345
1 Got Guaranteed(GOTG)/ARS
ARS$4.71463135
1 Got Guaranteed(GOTG)/RUB
0.2897095
1 Got Guaranteed(GOTG)/INR
0.31809885
1 Got Guaranteed(GOTG)/IDR
Rp58.62902405
1 Got Guaranteed(GOTG)/KRW
5.0485788
1 Got Guaranteed(GOTG)/PHP
0.20555925
1 Got Guaranteed(GOTG)/EGP
￡E.0.17538875
1 Got Guaranteed(GOTG)/BRL
R$0.019629
1 Got Guaranteed(GOTG)/CAD
C$0.0050163
1 Got Guaranteed(GOTG)/BDT
0.4414344
1 Got Guaranteed(GOTG)/NGN
5.5751449
1 Got Guaranteed(GOTG)/UAH
0.14979835
1 Got Guaranteed(GOTG)/VES
Bs0.490725
1 Got Guaranteed(GOTG)/CLP
$3.50414
1 Got Guaranteed(GOTG)/PKR
Rs1.0297228
1 Got Guaranteed(GOTG)/KZT
1.96802535
1 Got Guaranteed(GOTG)/THB
฿0.1177013
1 Got Guaranteed(GOTG)/TWD
NT$0.10915905
1 Got Guaranteed(GOTG)/AED
د.إ0.01334045
1 Got Guaranteed(GOTG)/CHF
Fr0.002908
1 Got Guaranteed(GOTG)/HKD
HK$0.0284257
1 Got Guaranteed(GOTG)/AMD
֏1.3895151
1 Got Guaranteed(GOTG)/MAD
.د.م0.03267865
1 Got Guaranteed(GOTG)/MXN
$0.06808355
1 Got Guaranteed(GOTG)/PLN
0.01319505
1 Got Guaranteed(GOTG)/RON
лв0.0157032
1 Got Guaranteed(GOTG)/SEK
kr0.0346779
1 Got Guaranteed(GOTG)/BGN
лв0.00607045
1 Got Guaranteed(GOTG)/HUF
Ft1.227176
1 Got Guaranteed(GOTG)/CZK
0.0760442
1 Got Guaranteed(GOTG)/KWD
د.ك0.001108675
1 Got Guaranteed(GOTG)/ILS
0.01224995
1 Got Guaranteed(GOTG)/NOK
kr0.0369316
1 Got Guaranteed(GOTG)/NZD
$0.0061068

Got Guaranteed ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Got Guaranteed võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Got Guaranteed ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Got Guaranteed kohta

Kui palju on Got Guaranteed (GOTG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOTG hind USD on 0.003635 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOTG/USD hind?
Praegune hind GOTG/USD on $ 0.003635. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Got Guaranteed turukapitalisatsioon?
GOTG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOTG ringlev varu?
GOTG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOTG (ATH) hind?
GOTG saavutab ATH hinna summas 13.431504999775767 USD.
Mis oli kõigi aegade GOTG madalaim (ATL) hind?
GOTG nägi ATL hinda summas 0.000749738824703273 USD.
Milline on GOTG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOTG kauplemismaht on $ 30.77 USD.
Kas GOTG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOTG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOTG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:45:28 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GOTG/USD kalkulaator

Summa

GOTG
GOTG
USD
USD

1 GOTG = 0.003635 USD

Kauplemine: GOTG

GOTGUSDT
$0.003635
$0.003635$0.003635
+0.97%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu