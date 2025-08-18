Got Guaranteed (GOTG) reaalajas hind on $ 0.003635. Viimase 24 tunni jooksul GOTG kaubeldud madalaim $ 0.0036 ja kõrgeim $ 0.00404 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOTGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.431504999775767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000749738824703273.
Lüliajalise tootluse osas on GOTG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -1.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Got Guaranteed (GOTG) – turuteave
No.7512
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 30.77
$ 30.77$ 30.77
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M
0.00
0.00 0.00
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
0.00%
ETH
Got Guaranteed praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 30.77 24 tunnise kauplemismahuga. GOTG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.54M.
Got Guaranteed (GOTG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Got Guaranteed tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003492
+0.97%
30 päeva
$ -0.000067
-1.81%
60 päeva
$ +0.000922
+33.98%
90 päeva
$ +0.000038
+1.05%
Got Guaranteed Hinnamuutus täna
Täna registreeris GOTG muutuse $ +0.00003492 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Got Guaranteed 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000067 (-1.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Got Guaranteed 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOTG $ +0.000922 (+33.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Got Guaranteed 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000038 (+1.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Got Guaranteed (GOTG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market.
GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.
Got Guaranteed hinna ennustus (USD)
Kui palju on Got Guaranteed (GOTG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Got Guaranteed (GOTG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Got Guaranteed nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Got Guaranteed (GOTG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOTG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Got Guaranteed (GOTG) ostujuhend
