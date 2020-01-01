gorilla (GORILLABSC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gorilla (GORILLABSC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gorilla (GORILLABSC) teave $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Ametlik veebisait: https://gorillabsc.vip Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Ostke GORILLABSC kohe!

gorilla (GORILLABSC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gorilla (GORILLABSC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Praegune hind: $ 0.002747 $ 0.002747 $ 0.002747 Lisateave gorilla (GORILLABSC) hinna kohta

gorilla (GORILLABSC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gorilla (GORILLABSC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GORILLABSC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GORILLABSC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GORILLABSC tokeni tokenoomikat, avastage GORILLABSC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GORILLABSC Kas olete huvitatud gorilla (GORILLABSC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GORILLABSC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GORILLABSC MEXC-ist osta!

gorilla (GORILLABSC) hinna ajalugu GORILLABSC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GORILLABSC hinna ajalugu kohe!

GORILLABSC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GORILLABSC võiks suunduda? Meie GORILLABSC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GORILLABSC tokeni hinna ennustust kohe!

