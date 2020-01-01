Gorbagana (GOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gorbagana (GOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gorbagana (GOR) teave GOR (Gorbagana) originated from the Solana community. The name “GOR” has no clear animal or object meaning but has been meme-ified by the community to symbolize “trash” or even “useless,” carrying a tone of irony and self-mockery. Ametlik veebisait: https://docs.gorbagana.wtf/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/71Jvq4Epe2FCJ7JFSF7jLXdNk1Wy4Bhqd9iL6bEFELvg Ostke GOR kohe!

Gorbagana (GOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gorbagana (GOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 999.98M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.060192 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010524849189994467 Praegune hind: $ 0.016455 Lisateave Gorbagana (GOR) hinna kohta

Gorbagana (GOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gorbagana (GOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOR tokeni tokenoomikat, avastage GOR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOR Kas olete huvitatud Gorbagana (GOR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOR MEXC-ist osta!

Gorbagana (GOR) hinna ajalugu GOR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOR hinna ajalugu kohe!

GOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOR võiks suunduda? Meie GOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOR tokeni hinna ennustust kohe!

