Gooncoin (GOONC) teave $GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion. Ametlik veebisait: https://believe.app/coin/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Ostke GOONC kohe!

Gooncoin (GOONC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gooncoin (GOONC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 530.70K $ 530.70K $ 530.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00048689458118611 $ 0.00048689458118611 $ 0.00048689458118611 Praegune hind: $ 0.0005307 $ 0.0005307 $ 0.0005307 Lisateave Gooncoin (GOONC) hinna kohta

Gooncoin (GOONC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gooncoin (GOONC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOONC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOONC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOONC tokeni tokenoomikat, avastage GOONC tokeni reaalajas hinda!

Gooncoin (GOONC) hinna ajalugu GOONC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOONC hinna ajalugu kohe!

GOONC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOONC võiks suunduda? Meie GOONC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOONC tokeni hinna ennustust kohe!

