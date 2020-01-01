GOLFIN (GON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOLFIN (GON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOLFIN (GON) teave GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem. Ametlik veebisait: https://golfin.io/en/ Valge raamat: https://docs.golfin.io/english Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c Ostke GON kohe!

GOLFIN (GON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOLFIN (GON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 72.00T $ 72.00T $ 72.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000008499 $ 0.000008499 $ 0.000008499 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000000647 $ 0.0000000647 $ 0.0000000647 Lisateave GOLFIN (GON) hinna kohta

GOLFIN (GON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOLFIN (GON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GON tokeni tokenoomikat, avastage GON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GON Kas olete huvitatud GOLFIN (GON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GON MEXC-ist osta!

GOLFIN (GON) hinna ajalugu GON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GON hinna ajalugu kohe!

GON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GON võiks suunduda? Meie GON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GON tokeni hinna ennustust kohe!

