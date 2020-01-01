GoMining (GOMINING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GoMining (GOMINING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GoMining (GOMINING) teave GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. Ametlik veebisait: https://gomining.com Valge raamat: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf Ostke GOMINING kohe!

GoMining (GOMINING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GoMining (GOMINING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 206.82M $ 206.82M $ 206.82M Koguvaru: $ 410.84M $ 410.84M $ 410.84M Ringlev varu: $ 407.28M $ 407.28M $ 407.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 208.63M $ 208.63M $ 208.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5673 $ 0.5673 $ 0.5673 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 Praegune hind: $ 0.5078 $ 0.5078 $ 0.5078 Lisateave GoMining (GOMINING) hinna kohta

GoMining (GOMINING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GoMining (GOMINING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOMINING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOMINING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOMINING tokeni tokenoomikat, avastage GOMINING tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOMINING Kas olete huvitatud GoMining (GOMINING) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOMINING ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOMINING MEXC-ist osta!

GoMining (GOMINING) hinna ajalugu GOMINING hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOMINING hinna ajalugu kohe!

GOMINING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOMINING võiks suunduda? Meie GOMINING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOMINING tokeni hinna ennustust kohe!

