GOLD (GOLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOLD (GOLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOLD (GOLD) teave $GOLD is a visionary blockchain project celebrating the timeless value of gold. It blends digital innovation with the stability of precious metals, offering a unique ecosystem for wealth preservation. Backed by real gold assets, $GOLD empowers users with secure, transparent transactions and a roadmap for global adoption. Ametlik veebisait: https://gold2025.club Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/H1PevUqmTe8WU9An9JCxt2LMR4WvesNjMF5R7GZ7qpRE Ostke GOLD kohe!

GOLD (GOLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOLD (GOLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000000003 $ 0.00000000003 $ 0.00000000003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000000243445 $ 0.000000000000243445 $ 0.000000000000243445 Praegune hind: $ 0.00000000000021 $ 0.00000000000021 $ 0.00000000000021 Lisateave GOLD (GOLD) hinna kohta

GOLD (GOLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOLD (GOLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOLD tokeni tokenoomikat, avastage GOLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOLD Kas olete huvitatud GOLD (GOLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOLD MEXC-ist osta!

GOLD (GOLD) hinna ajalugu GOLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOLD hinna ajalugu kohe!

GOLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOLD võiks suunduda? Meie GOLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOLD tokeni hinna ennustust kohe!

