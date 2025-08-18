Rohkem infot GOGLZ

GOGLZ Hinnainfo

GOGLZ Ametlik veebisait

GOGLZ Tokenoomika

GOGLZ Hinnaprognoos

GOGLZ Ajalugu

GOGLZ – ostujuhend

GOGLZ-usaldusraha valuutakonverter

GOGLZ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GOGGLES logo

GOGGLES hind(GOGLZ)

1 GOGLZ/USD reaalajas hind:

$0.1248
$0.1248$0.1248
-0.23%1D
USD
GOGGLES (GOGLZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:27 (UTC+8)

GOGGLES (GOGLZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.104
$ 0.104$ 0.104
24 h madal
$ 0.126
$ 0.126$ 0.126
24 h kõrge

$ 0.104
$ 0.104$ 0.104

$ 0.126
$ 0.126$ 0.126

$ 0.6536244279980262
$ 0.6536244279980262$ 0.6536244279980262

$ 0.04814805533865755
$ 0.04814805533865755$ 0.04814805533865755

-0.32%

-0.22%

+0.56%

+0.56%

GOGGLES (GOGLZ) reaalajas hind on $ 0.1248. Viimase 24 tunni jooksul GOGLZ kaubeldud madalaim $ 0.104 ja kõrgeim $ 0.126 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOGLZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6536244279980262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04814805533865755.

Lüliajalise tootluse osas on GOGLZ muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +0.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOGGLES (GOGLZ) – turuteave

No.3746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.40K
$ 85.40K$ 85.40K

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

0.00
0.00 0.00

34,738,105
34,738,105 34,738,105

SONIC

GOGGLES praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 85.40K 24 tunnise kauplemismahuga. GOGLZ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 34738105. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GOGGLES (GOGLZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GOGGLES tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000288-0.22%
30 päeva$ -0.0572-31.43%
60 päeva$ -0.0163-11.56%
90 päeva$ -0.0126-9.18%
GOGGLES Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOGLZ muutuse $ -0.000288 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GOGGLES 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0572 (-31.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GOGGLES 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOGLZ $ -0.0163 (-11.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GOGGLES 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0126 (-9.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GOGGLES (GOGLZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GOGGLES hinnaajaloo lehte.

Mis on GOGGLES (GOGLZ)

Meme token on Fantom Opera Network.

GOGGLES on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GOGGLES investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOGLZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GOGGLES kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GOGGLES ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GOGGLES hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOGGLES (GOGLZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOGGLES (GOGLZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOGGLES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOGGLES hinna ennustust kohe!

GOGGLES (GOGLZ) tokenoomika

GOGGLES (GOGLZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOGLZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GOGGLES (GOGLZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GOGGLES osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GOGGLES osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOGLZ kohalike valuutade suhtes

1 GOGGLES(GOGLZ)/VND
3,284.112
1 GOGGLES(GOGLZ)/AUD
A$0.189696
1 GOGGLES(GOGLZ)/GBP
0.091104
1 GOGGLES(GOGLZ)/EUR
0.10608
1 GOGGLES(GOGLZ)/USD
$0.1248
1 GOGGLES(GOGLZ)/MYR
RM0.525408
1 GOGGLES(GOGLZ)/TRY
5.090592
1 GOGGLES(GOGLZ)/JPY
¥18.3456
1 GOGGLES(GOGLZ)/ARS
ARS$161.866848
1 GOGGLES(GOGLZ)/RUB
9.947808
1 GOGGLES(GOGLZ)/INR
10.921248
1 GOGGLES(GOGLZ)/IDR
Rp2,012.902944
1 GOGGLES(GOGLZ)/KRW
173.332224
1 GOGGLES(GOGLZ)/PHP
7.05744
1 GOGGLES(GOGLZ)/EGP
￡E.6.022848
1 GOGGLES(GOGLZ)/BRL
R$0.67392
1 GOGGLES(GOGLZ)/CAD
C$0.172224
1 GOGGLES(GOGLZ)/BDT
15.155712
1 GOGGLES(GOGLZ)/NGN
191.410752
1 GOGGLES(GOGLZ)/UAH
5.143008
1 GOGGLES(GOGLZ)/VES
Bs16.848
1 GOGGLES(GOGLZ)/CLP
$120.3072
1 GOGGLES(GOGLZ)/PKR
Rs35.353344
1 GOGGLES(GOGLZ)/KZT
67.567968
1 GOGGLES(GOGLZ)/THB
฿4.042272
1 GOGGLES(GOGLZ)/TWD
NT$3.747744
1 GOGGLES(GOGLZ)/AED
د.إ0.458016
1 GOGGLES(GOGLZ)/CHF
Fr0.09984
1 GOGGLES(GOGLZ)/HKD
HK$0.975936
1 GOGGLES(GOGLZ)/AMD
֏47.706048
1 GOGGLES(GOGLZ)/MAD
.د.م1.121952
1 GOGGLES(GOGLZ)/MXN
$2.354976
1 GOGGLES(GOGLZ)/PLN
0.454272
1 GOGGLES(GOGLZ)/RON
лв0.539136
1 GOGGLES(GOGLZ)/SEK
kr1.19184
1 GOGGLES(GOGLZ)/BGN
лв0.208416
1 GOGGLES(GOGLZ)/HUF
Ft42.13248
1 GOGGLES(GOGLZ)/CZK
2.60832
1 GOGGLES(GOGLZ)/KWD
د.ك0.038064
1 GOGGLES(GOGLZ)/ILS
0.420576
1 GOGGLES(GOGLZ)/NOK
kr1.271712
1 GOGGLES(GOGLZ)/NZD
$0.209664

GOGGLES ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GOGGLES võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse GOGGLES ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOGGLES kohta

Kui palju on GOGGLES (GOGLZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOGLZ hind USD on 0.1248 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOGLZ/USD hind?
Praegune hind GOGLZ/USD on $ 0.1248. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOGGLES turukapitalisatsioon?
GOGLZ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOGLZ ringlev varu?
GOGLZ ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOGLZ (ATH) hind?
GOGLZ saavutab ATH hinna summas 0.6536244279980262 USD.
Mis oli kõigi aegade GOGLZ madalaim (ATL) hind?
GOGLZ nägi ATL hinda summas 0.04814805533865755 USD.
Milline on GOGLZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOGLZ kauplemismaht on $ 85.40K USD.
Kas GOGLZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOGLZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOGLZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:27 (UTC+8)

GOGGLES (GOGLZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GOGLZ/USD kalkulaator

Summa

GOGLZ
GOGLZ
USD
USD

1 GOGLZ = 0.1248 USD

Kauplemine: GOGLZ

GOGLZUSDT
$0.1248
$0.1248$0.1248
-0.22%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu