Guild of Guardians (GOG) teave Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions. Ametlik veebisait: https://www.guildofguardians.com/ Valge raamat: https://whitepaper.guildofguardians.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 Ostke GOG kohe!

Guild of Guardians (GOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Guild of Guardians (GOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 775.97M $ 775.97M $ 775.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.43M $ 11.43M $ 11.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 Praegune hind: $ 0.01143 $ 0.01143 $ 0.01143 Lisateave Guild of Guardians (GOG) hinna kohta

Guild of Guardians (GOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Guild of Guardians (GOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOG tokeni tokenoomikat, avastage GOG tokeni reaalajas hinda!

Kas olete huvitatud Guild of Guardians (GOG) lisamisest oma portfooliosse?

Guild of Guardians (GOG) hinna ajalugu GOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOG hinna ajalugu kohe!

GOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOG võiks suunduda? Meie GOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOG tokeni hinna ennustust kohe!

