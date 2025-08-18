Mis on Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Guild of Guardians (GOG) tokenoomika

Guild of Guardians (GOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Guild of Guardians ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Guild of Guardians võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guild of Guardians kohta Kui palju on Guild of Guardians (GOG) tänapäeval väärt? Reaalajas GOG hind USD on 0.01192 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOG/USD hind? $ 0.01192 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Guild of Guardians turukapitalisatsioon? GOG turukapitalisatsioon on $ 9.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOG ringlev varu? GOG ringlev varu on 775.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOG (ATH) hind? GOG saavutab ATH hinna summas 2.805 USD . Mis oli kõigi aegade GOG madalaim (ATL) hind? GOG nägi ATL hinda summas 0.008857520737783307 USD . Milline on GOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOG kauplemismaht on $ 54.11K USD . Kas GOG sel aastal kõrgemale ka suundub? GOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOG hinna ennustust

