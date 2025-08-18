Rohkem infot GOG

GOG Hinnainfo

GOG Valge raamat

GOG Ametlik veebisait

GOG Tokenoomika

GOG Hinnaprognoos

GOG Ajalugu

GOG – ostujuhend

GOG-usaldusraha valuutakonverter

GOG Hetketurg

GOG USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Guild of Guardians logo

Guild of Guardians hind(GOG)

1 GOG/USD reaalajas hind:

$0.01192
$0.01192$0.01192
-1.97%1D
USD
Guild of Guardians (GOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:54:59 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01185
$ 0.01185$ 0.01185
24 h madal
$ 0.01217
$ 0.01217$ 0.01217
24 h kõrge

$ 0.01185
$ 0.01185$ 0.01185

$ 0.01217
$ 0.01217$ 0.01217

$ 2.805
$ 2.805$ 2.805

$ 0.008857520737783307
$ 0.008857520737783307$ 0.008857520737783307

+0.25%

-1.97%

-6.29%

-6.29%

Guild of Guardians (GOG) reaalajas hind on $ 0.01192. Viimase 24 tunni jooksul GOG kaubeldud madalaim $ 0.01185 ja kõrgeim $ 0.01217 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008857520737783307.

Lüliajalise tootluse osas on GOG muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -6.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Guild of Guardians (GOG) – turuteave

No.1192

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

$ 11.92M
$ 11.92M$ 11.92M

775.97M
775.97M 775.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

77.59%

ETH

Guild of Guardians praegune turukapitalisatsioon on $ 9.25M $ 54.11K 24 tunnise kauplemismahuga. GOG ringlev varu on 775.97M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.92M.

Guild of Guardians (GOG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Guild of Guardians tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002395-1.97%
30 päeva$ -0.00186-13.50%
60 päeva$ -0.01403-54.07%
90 päeva$ -0.01808-60.27%
Guild of Guardians Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOG muutuse $ -0.0002395 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Guild of Guardians 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00186 (-13.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Guild of Guardians 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOG $ -0.01403 (-54.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Guild of Guardians 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01808 (-60.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Guild of Guardians (GOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Guild of Guardians hinnaajaloo lehte.

Mis on Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Guild of Guardians on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Guild of Guardians investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Guild of Guardians kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Guild of Guardians ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Guild of Guardians hinna ennustus (USD)

Kui palju on Guild of Guardians (GOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guild of Guardians (GOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Guild of Guardians nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Guild of Guardians hinna ennustust kohe!

Guild of Guardians (GOG) tokenoomika

Guild of Guardians (GOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Guild of Guardians (GOG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Guild of Guardians osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Guild of Guardians osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOG kohalike valuutade suhtes

1 Guild of Guardians(GOG)/VND
313.6748
1 Guild of Guardians(GOG)/AUD
A$0.0182376
1 Guild of Guardians(GOG)/GBP
0.0087016
1 Guild of Guardians(GOG)/EUR
0.010132
1 Guild of Guardians(GOG)/USD
$0.01192
1 Guild of Guardians(GOG)/MYR
RM0.0501832
1 Guild of Guardians(GOG)/TRY
0.486932
1 Guild of Guardians(GOG)/JPY
¥1.75224
1 Guild of Guardians(GOG)/ARS
ARS$15.4403336
1 Guild of Guardians(GOG)/RUB
0.9493088
1 Guild of Guardians(GOG)/INR
1.0431192
1 Guild of Guardians(GOG)/IDR
Rp192.2580376
1 Guild of Guardians(GOG)/KRW
16.5554496
1 Guild of Guardians(GOG)/PHP
0.674076
1 Guild of Guardians(GOG)/EGP
￡E.0.5747824
1 Guild of Guardians(GOG)/BRL
R$0.064368
1 Guild of Guardians(GOG)/CAD
C$0.0164496
1 Guild of Guardians(GOG)/BDT
1.4475648
1 Guild of Guardians(GOG)/NGN
18.2821808
1 Guild of Guardians(GOG)/UAH
0.4912232
1 Guild of Guardians(GOG)/VES
Bs1.6092
1 Guild of Guardians(GOG)/CLP
$11.49088
1 Guild of Guardians(GOG)/PKR
Rs3.3766976
1 Guild of Guardians(GOG)/KZT
6.4536072
1 Guild of Guardians(GOG)/THB
฿0.3857312
1 Guild of Guardians(GOG)/TWD
NT$0.3579576
1 Guild of Guardians(GOG)/AED
د.إ0.0437464
1 Guild of Guardians(GOG)/CHF
Fr0.009536
1 Guild of Guardians(GOG)/HKD
HK$0.0932144
1 Guild of Guardians(GOG)/AMD
֏4.5565392
1 Guild of Guardians(GOG)/MAD
.د.م0.1071608
1 Guild of Guardians(GOG)/MXN
$0.2231424
1 Guild of Guardians(GOG)/PLN
0.0432696
1 Guild of Guardians(GOG)/RON
лв0.0514944
1 Guild of Guardians(GOG)/SEK
kr0.1135976
1 Guild of Guardians(GOG)/BGN
лв0.0199064
1 Guild of Guardians(GOG)/HUF
Ft4.0215696
1 Guild of Guardians(GOG)/CZK
0.2490088
1 Guild of Guardians(GOG)/KWD
د.ك0.0036356
1 Guild of Guardians(GOG)/ILS
0.0401704
1 Guild of Guardians(GOG)/NOK
kr0.1211072
1 Guild of Guardians(GOG)/NZD
$0.0200256

Guild of Guardians ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Guild of Guardians võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Guild of Guardians ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guild of Guardians kohta

Kui palju on Guild of Guardians (GOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOG hind USD on 0.01192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOG/USD hind?
Praegune hind GOG/USD on $ 0.01192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Guild of Guardians turukapitalisatsioon?
GOG turukapitalisatsioon on $ 9.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOG ringlev varu?
GOG ringlev varu on 775.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOG (ATH) hind?
GOG saavutab ATH hinna summas 2.805 USD.
Mis oli kõigi aegade GOG madalaim (ATL) hind?
GOG nägi ATL hinda summas 0.008857520737783307 USD.
Milline on GOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOG kauplemismaht on $ 54.11K USD.
Kas GOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:54:59 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GOG/USD kalkulaator

Summa

GOG
GOG
USD
USD

1 GOG = 0.01192 USD

Kauplemine: GOG

GOGUSDT
$0.01192
$0.01192$0.01192
-1.89%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu