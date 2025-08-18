Guild of Guardians (GOG) reaalajas hind on $ 0.01192. Viimase 24 tunni jooksul GOG kaubeldud madalaim $ 0.01185 ja kõrgeim $ 0.01217 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008857520737783307.
Lüliajalise tootluse osas on GOG muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -6.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Guild of Guardians (GOG) – turuteave
No.1192
$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M
$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K
$ 11.92M
$ 11.92M$ 11.92M
775.97M
775.97M 775.97M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
77.59%
ETH
Guild of Guardians praegune turukapitalisatsioon on $ 9.25M$ 54.11K 24 tunnise kauplemismahuga. GOG ringlev varu on 775.97M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.92M.
Guild of Guardians (GOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Guild of Guardians tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002395
-1.97%
30 päeva
$ -0.00186
-13.50%
60 päeva
$ -0.01403
-54.07%
90 päeva
$ -0.01808
-60.27%
Guild of Guardians Hinnamuutus täna
Täna registreeris GOG muutuse $ -0.0002395 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Guild of Guardians 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00186 (-13.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Guild of Guardians 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOG $ -0.01403 (-54.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Guild of Guardians 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01808 (-60.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.
Guild of Guardians on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Guild of Guardians investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Guild of Guardians kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Guild of Guardians ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Guild of Guardians hinna ennustus (USD)
Kui palju on Guild of Guardians (GOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guild of Guardians (GOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?
Guild of Guardians (GOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Guild of Guardians (GOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Guild of Guardians osta? Protsess on lihtne ja kiire!
