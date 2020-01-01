Gods Unchained (GODS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gods Unchained (GODS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gods Unchained (GODS) teave Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Ametlik veebisait: https://godsunchained.com/ Valge raamat: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Ostke GODS kohe!

Gods Unchained (GODS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gods Unchained (GODS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.07M $ 48.07M $ 48.07M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 387.64M $ 387.64M $ 387.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.01M $ 62.01M $ 62.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Praegune hind: $ 0.12401 $ 0.12401 $ 0.12401 Lisateave Gods Unchained (GODS) hinna kohta

Gods Unchained (GODS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gods Unchained (GODS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GODS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GODS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GODS tokeni tokenoomikat, avastage GODS tokeni reaalajas hinda!

Gods Unchained (GODS) hinna ajalugu GODS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GODS hinna ajalugu kohe!

GODS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GODS võiks suunduda? Meie GODS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GODS tokeni hinna ennustust kohe!

