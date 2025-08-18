Rohkem infot GODS

Gods Unchained logo

Gods Unchained hind(GODS)

1 GODS/USD reaalajas hind:

$0.12706
$0.12706
-1.07%1D
USD
Gods Unchained (GODS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:59 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.12502
$ 0.12502
24 h madal
$ 0.1292
$ 0.1292
24 h kõrge

$ 0.12502
$ 0.12502

$ 0.1292
$ 0.1292

$ 8.825233783754243
$ 8.825233783754243

$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134

-0.22%

-1.06%

-8.52%

-8.52%

Gods Unchained (GODS) reaalajas hind on $ 0.12758. Viimase 24 tunni jooksul GODS kaubeldud madalaim $ 0.12502 ja kõrgeim $ 0.1292 näitab aktiivset turu volatiivsust. GODSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.825233783754243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06425242982107134.

Lüliajalise tootluse osas on GODS muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -8.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gods Unchained (GODS) – turuteave

No.586

$ 49.45M
$ 49.45M

$ 95.03K
$ 95.03K

$ 63.79M
$ 63.79M

387.64M
387.64M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

77.52%

ETH

Gods Unchained praegune turukapitalisatsioon on $ 49.45M $ 95.03K 24 tunnise kauplemismahuga. GODS ringlev varu on 387.64M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.79M.

Gods Unchained (GODS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gods Unchained tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013742-1.06%
30 päeva$ +0.00058+0.45%
60 päeva$ +0.00729+6.06%
90 päeva$ -0.0556-30.36%
Gods Unchained Hinnamuutus täna

Täna registreeris GODS muutuse $ -0.0013742 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gods Unchained 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00058 (+0.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gods Unchained 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GODS $ +0.00729 (+6.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gods Unchained 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0556 (-30.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gods Unchained (GODS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gods Unchained hinnaajaloo lehte.

Mis on Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gods Unchained investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GODS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gods Unchained kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gods Unchained ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gods Unchained hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gods Unchained (GODS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gods Unchained (GODS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gods Unchained nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gods Unchained hinna ennustust kohe!

Gods Unchained (GODS) tokenoomika

Gods Unchained (GODS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GODS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gods Unchained (GODS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gods Unchained osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gods Unchained osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GODS kohalike valuutade suhtes

1 Gods Unchained(GODS)/VND
3,357.2677
1 Gods Unchained(GODS)/AUD
A$0.1951974
1 Gods Unchained(GODS)/GBP
0.0931334
1 Gods Unchained(GODS)/EUR
0.108443
1 Gods Unchained(GODS)/USD
$0.12758
1 Gods Unchained(GODS)/MYR
RM0.5371118
1 Gods Unchained(GODS)/TRY
5.2039882
1 Gods Unchained(GODS)/JPY
¥18.75426
1 Gods Unchained(GODS)/ARS
ARS$165.4725358
1 Gods Unchained(GODS)/RUB
10.168126
1 Gods Unchained(GODS)/INR
11.1645258
1 Gods Unchained(GODS)/IDR
Rp2,057.7416474
1 Gods Unchained(GODS)/KRW
177.1933104
1 Gods Unchained(GODS)/PHP
7.214649
1 Gods Unchained(GODS)/EGP
￡E.6.155735
1 Gods Unchained(GODS)/BRL
R$0.688932
1 Gods Unchained(GODS)/CAD
C$0.1760604
1 Gods Unchained(GODS)/BDT
15.4933152
1 Gods Unchained(GODS)/NGN
195.6745492
1 Gods Unchained(GODS)/UAH
5.2575718
1 Gods Unchained(GODS)/VES
Bs17.2233
1 Gods Unchained(GODS)/CLP
$122.98712
1 Gods Unchained(GODS)/PKR
Rs36.1408624
1 Gods Unchained(GODS)/KZT
69.0730878
1 Gods Unchained(GODS)/THB
฿4.1310404
1 Gods Unchained(GODS)/TWD
NT$3.8312274
1 Gods Unchained(GODS)/AED
د.إ0.4682186
1 Gods Unchained(GODS)/CHF
Fr0.102064
1 Gods Unchained(GODS)/HKD
HK$0.9976756
1 Gods Unchained(GODS)/AMD
֏48.7687308
1 Gods Unchained(GODS)/MAD
.د.م1.1469442
1 Gods Unchained(GODS)/MXN
$2.3895734
1 Gods Unchained(GODS)/PLN
0.4643912
1 Gods Unchained(GODS)/RON
лв0.5511456
1 Gods Unchained(GODS)/SEK
kr1.2171132
1 Gods Unchained(GODS)/BGN
лв0.2130586
1 Gods Unchained(GODS)/HUF
Ft43.1003514
1 Gods Unchained(GODS)/CZK
2.6715252
1 Gods Unchained(GODS)/KWD
د.ك0.0389119
1 Gods Unchained(GODS)/ILS
0.4299446
1 Gods Unchained(GODS)/NOK
kr1.2974886
1 Gods Unchained(GODS)/NZD
$0.2143344

Gods Unchained ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gods Unchained võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gods Unchained ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gods Unchained kohta

Kui palju on Gods Unchained (GODS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GODS hind USD on 0.12758 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GODS/USD hind?
Praegune hind GODS/USD on $ 0.12758. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gods Unchained turukapitalisatsioon?
GODS turukapitalisatsioon on $ 49.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GODS ringlev varu?
GODS ringlev varu on 387.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GODS (ATH) hind?
GODS saavutab ATH hinna summas 8.825233783754243 USD.
Mis oli kõigi aegade GODS madalaim (ATL) hind?
GODS nägi ATL hinda summas 0.06425242982107134 USD.
Milline on GODS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GODS kauplemismaht on $ 95.03K USD.
Kas GODS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GODS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GODS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:59 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GODS/USD kalkulaator

Summa

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.12758 USD

Kauplemine: GODS

GODSUSDT
$0.12706
$0.12706
-1.02%

