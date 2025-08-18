Gods Unchained (GODS) reaalajas hind on $ 0.12758. Viimase 24 tunni jooksul GODS kaubeldud madalaim $ 0.12502 ja kõrgeim $ 0.1292 näitab aktiivset turu volatiivsust. GODSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.825233783754243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06425242982107134.
Lüliajalise tootluse osas on GODS muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -8.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gods Unchained (GODS) – turuteave
No.586
$ 49.45M
$ 49.45M$ 49.45M
$ 95.03K
$ 95.03K$ 95.03K
$ 63.79M
$ 63.79M$ 63.79M
387.64M
387.64M 387.64M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
77.52%
ETH
Gods Unchained praegune turukapitalisatsioon on $ 49.45M$ 95.03K 24 tunnise kauplemismahuga. GODS ringlev varu on 387.64M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.79M.
Gods Unchained (GODS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gods Unchained tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013742
-1.06%
30 päeva
$ +0.00058
+0.45%
60 päeva
$ +0.00729
+6.06%
90 päeva
$ -0.0556
-30.36%
Gods Unchained Hinnamuutus täna
Täna registreeris GODS muutuse $ -0.0013742 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gods Unchained 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00058 (+0.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gods Unchained 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GODS $ +0.00729 (+6.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gods Unchained 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0556 (-30.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gods Unchained (GODS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that
empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
Gods Unchained on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gods Unchained investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GODS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gods Unchained kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gods Unchained ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gods Unchained hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gods Unchained (GODS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gods Unchained (GODS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gods Unchained nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gods Unchained (GODS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GODS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gods Unchained (GODS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gods Unchained osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gods Unchained osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.