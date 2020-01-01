Gode Chain (GODE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gode Chain (GODE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gode Chain (GODE) teave Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Ametlik veebisait: https://godechain.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Ostke GODE kohe!

Gode Chain (GODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gode Chain (GODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 Praegune hind: $ 0.000155 $ 0.000155 $ 0.000155 Lisateave Gode Chain (GODE) hinna kohta

Gode Chain (GODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gode Chain (GODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GODE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GODE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GODE tokeni tokenoomikat, avastage GODE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GODE Kas olete huvitatud Gode Chain (GODE) lisamisest oma portfooliosse?

Gode Chain (GODE) hinna ajalugu GODE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GODE hinna ajalugu kohe!

GODE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GODE võiks suunduda? Meie GODE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GODE tokeni hinna ennustust kohe!

