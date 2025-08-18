Rohkem infot GODE

Gode Chain hind(GODE)

$0.0001266
+15.61%1D
Gode Chain (GODE) reaalajas hinnagraafik
Gode Chain (GODE) hinna teave (USD)

$ 0.0001074
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.6976398030440083
$ 0.000153823138845251
+9.04%

+15.61%

-6.85%

-6.85%

Gode Chain (GODE) reaalajas hind on $ 0.0001266. Viimase 24 tunni jooksul GODE kaubeldud madalaim $ 0.0001074 ja kõrgeim $ 0.000128 näitab aktiivset turu volatiivsust. GODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6976398030440083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000153823138845251.

Lüliajalise tootluse osas on GODE muutunud +9.04% viimase tunni jooksul, +15.61% 24 tunni vältel -6.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gode Chain (GODE) – turuteave

No.6956

$ 0.00
$ 2.51K
$ 1.27M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

GODE

GODE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.27M.

Gode Chain (GODE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gode Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000017094+15.61%
30 päeva$ +0.0000243+23.75%
60 päeva$ +0.0000364+40.35%
90 päeva$ -0.0000232-15.49%
Gode Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris GODE muutuse $ +0.000017094 (+15.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gode Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000243 (+23.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gode Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GODE $ +0.0000364 (+40.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gode Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000232 (-15.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gode Chain (GODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gode Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gode Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GODE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gode Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gode Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gode Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gode Chain (GODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gode Chain (GODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gode Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gode Chain hinna ennustust kohe!

Gode Chain (GODE) tokenoomika

Gode Chain (GODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gode Chain (GODE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gode Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gode Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GODE kohalike valuutade suhtes

Gode Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gode Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Gode Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gode Chain kohta

Kui palju on Gode Chain (GODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas GODE hind USD on 0.0001266 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GODE/USD hind?
Praegune hind GODE/USD on $ 0.0001266. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gode Chain turukapitalisatsioon?
GODE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GODE ringlev varu?
GODE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GODE (ATH) hind?
GODE saavutab ATH hinna summas 0.6976398030440083 USD.
Mis oli kõigi aegade GODE madalaim (ATL) hind?
GODE nägi ATL hinda summas 0.000153823138845251 USD.
Milline on GODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GODE kauplemismaht on $ 2.51K USD.
Kas GODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
GODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GODE hinna ennustust.
Gode Chain (GODE) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

