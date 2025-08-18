Gode Chain (GODE) reaalajas hind on $ 0.0001266. Viimase 24 tunni jooksul GODE kaubeldud madalaim $ 0.0001074 ja kõrgeim $ 0.000128 näitab aktiivset turu volatiivsust. GODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6976398030440083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000153823138845251.
Lüliajalise tootluse osas on GODE muutunud +9.04% viimase tunni jooksul, +15.61% 24 tunni vältel -6.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gode Chain (GODE) – turuteave
Gode Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.51K 24 tunnise kauplemismahuga. GODE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.27M.
Gode Chain (GODE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gode Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000017094
+15.61%
30 päeva
$ +0.0000243
+23.75%
60 päeva
$ +0.0000364
+40.35%
90 päeva
$ -0.0000232
-15.49%
Gode Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris GODE muutuse $ +0.000017094 (+15.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gode Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000243 (+23.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gode Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GODE $ +0.0000364 (+40.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gode Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000232 (-15.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gode Chain (GODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.
Gode Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gode Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GODE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gode Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gode Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gode Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gode Chain (GODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gode Chain (GODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gode Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gode Chain (GODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gode Chain (GODE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gode Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gode Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.