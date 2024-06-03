Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gochujang Coin (GOCHU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gochujang Coin (GOCHU) teave Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Ametlik veebisait: https://gochu.org Valge raamat: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Ostke GOCHU kohe!

Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gochujang Coin (GOCHU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Koguvaru: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Ringlev varu: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Praegune hind: $ 0.000000281 $ 0.000000281 $ 0.000000281 Lisateave Gochujang Coin (GOCHU) hinna kohta

Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOCHU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOCHU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOCHU tokeni tokenoomikat, avastage GOCHU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOCHU Kas olete huvitatud Gochujang Coin (GOCHU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOCHU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOCHU MEXC-ist osta!

Gochujang Coin (GOCHU) hinna ajalugu GOCHU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOCHU hinna ajalugu kohe!

GOCHU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOCHU võiks suunduda? Meie GOCHU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOCHU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!