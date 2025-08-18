Gochujang Coin (GOCHU) reaalajas hind on $ 0.0000002897. Viimase 24 tunni jooksul GOCHU kaubeldud madalaim $ 0.0000002821 ja kõrgeim $ 0.0000002995 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOCHUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003216336919099 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000100066496121.
Lüliajalise tootluse osas on GOCHU muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -2.85% 24 tunni vältel +7.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gochujang Coin (GOCHU) – turuteave
No.1644
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
$ 69.00K
$ 69.00K$ 69.00K
$ 8.69M
$ 8.69M$ 8.69M
11.18T
11.18T 11.18T
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000
37.26%
BASE
Gochujang Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.24M$ 69.00K 24 tunnise kauplemismahuga. GOCHU ringlev varu on 11.18T, mille koguvaru on 29999999950000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.69M.
Gochujang Coin (GOCHU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gochujang Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000008499
-2.85%
30 päeva
$ -0.0000005424
-65.19%
60 päeva
$ -0.0000013761
-82.61%
90 päeva
$ -0.0000019842
-87.26%
Gochujang Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris GOCHU muutuse $ -0.000000008499 (-2.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gochujang Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000005424 (-65.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gochujang Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOCHU $ -0.0000013761 (-82.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gochujang Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000019842 (-87.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gochujang Coin (GOCHU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.
Gochujang Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gochujang Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GOCHU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gochujang Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gochujang Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gochujang Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gochujang Coin (GOCHU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gochujang Coin (GOCHU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gochujang Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOCHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gochujang Coin (GOCHU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gochujang Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gochujang Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.