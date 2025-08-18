Rohkem infot GOCHU

Gochujang Coin logo

Gochujang Coin hind(GOCHU)

1 GOCHU/USD reaalajas hind:

-2.85%1D
USD
Gochujang Coin (GOCHU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:52 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.0000002995
$ 0.0000002995$ 0.0000002995
24 h kõrge

-0.52%

-2.85%

+7.05%

+7.05%

Gochujang Coin (GOCHU) reaalajas hind on $ 0.0000002897. Viimase 24 tunni jooksul GOCHU kaubeldud madalaim $ 0.0000002821 ja kõrgeim $ 0.0000002995 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOCHUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003216336919099 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000100066496121.

Lüliajalise tootluse osas on GOCHU muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -2.85% 24 tunni vältel +7.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gochujang Coin (GOCHU) – turuteave

No.1644

37.26%

BASE

Gochujang Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.24M $ 69.00K 24 tunnise kauplemismahuga. GOCHU ringlev varu on 11.18T, mille koguvaru on 29999999950000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.69M.

Gochujang Coin (GOCHU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gochujang Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000008499-2.85%
30 päeva$ -0.0000005424-65.19%
60 päeva$ -0.0000013761-82.61%
90 päeva$ -0.0000019842-87.26%
Gochujang Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOCHU muutuse $ -0.000000008499 (-2.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gochujang Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000005424 (-65.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gochujang Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOCHU $ -0.0000013761 (-82.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gochujang Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000019842 (-87.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gochujang Coin (GOCHU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gochujang Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gochujang Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOCHU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gochujang Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gochujang Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gochujang Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gochujang Coin (GOCHU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gochujang Coin (GOCHU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gochujang Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gochujang Coin hinna ennustust kohe!

Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika

Gochujang Coin (GOCHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOCHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gochujang Coin (GOCHU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gochujang Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gochujang Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOCHU kohalike valuutade suhtes

1 Gochujang Coin(GOCHU)/VND
0.0076234555
1 Gochujang Coin(GOCHU)/AUD
A$0.000000443241
1 Gochujang Coin(GOCHU)/GBP
0.000000211481
1 Gochujang Coin(GOCHU)/EUR
0.000000246245
1 Gochujang Coin(GOCHU)/USD
$0.0000002897
1 Gochujang Coin(GOCHU)/MYR
RM0.000001219637
1 Gochujang Coin(GOCHU)/TRY
0.000011816863
1 Gochujang Coin(GOCHU)/JPY
¥0.0000425859
1 Gochujang Coin(GOCHU)/ARS
ARS$0.000375743797
1 Gochujang Coin(GOCHU)/RUB
0.00002308909
1 Gochujang Coin(GOCHU)/INR
0.000025351647
1 Gochujang Coin(GOCHU)/IDR
Rp0.004672579991
1 Gochujang Coin(GOCHU)/KRW
0.000402358536
1 Gochujang Coin(GOCHU)/PHP
0.000016382535
1 Gochujang Coin(GOCHU)/EGP
￡E.0.000013978025
1 Gochujang Coin(GOCHU)/BRL
R$0.00000156438
1 Gochujang Coin(GOCHU)/CAD
C$0.000000399786
1 Gochujang Coin(GOCHU)/BDT
0.000035181168
1 Gochujang Coin(GOCHU)/NGN
0.000444324478
1 Gochujang Coin(GOCHU)/UAH
0.000011938537
1 Gochujang Coin(GOCHU)/VES
Bs0.0000391095
1 Gochujang Coin(GOCHU)/CLP
$0.0002792708
1 Gochujang Coin(GOCHU)/PKR
Rs0.000082066216
1 Gochujang Coin(GOCHU)/KZT
0.000156846477
1 Gochujang Coin(GOCHU)/THB
฿0.000009380486
1 Gochujang Coin(GOCHU)/TWD
NT$0.000008699691
1 Gochujang Coin(GOCHU)/AED
د.إ0.000001063199
1 Gochujang Coin(GOCHU)/CHF
Fr0.00000023176
1 Gochujang Coin(GOCHU)/HKD
HK$0.000002265454
1 Gochujang Coin(GOCHU)/AMD
֏0.000110740722
1 Gochujang Coin(GOCHU)/MAD
.د.م0.000002604403
1 Gochujang Coin(GOCHU)/MXN
$0.000005426081
1 Gochujang Coin(GOCHU)/PLN
0.000001054508
1 Gochujang Coin(GOCHU)/RON
лв0.000001251504
1 Gochujang Coin(GOCHU)/SEK
kr0.000002763738
1 Gochujang Coin(GOCHU)/BGN
лв0.000000483799
1 Gochujang Coin(GOCHU)/HUF
Ft0.000097869351
1 Gochujang Coin(GOCHU)/CZK
0.000006066318
1 Gochujang Coin(GOCHU)/KWD
د.ك0.0000000883585
1 Gochujang Coin(GOCHU)/ILS
0.000000976289
1 Gochujang Coin(GOCHU)/NOK
kr0.000002946249
1 Gochujang Coin(GOCHU)/NZD
$0.000000486696

Gochujang Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gochujang Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gochujang Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gochujang Coin kohta

Kui palju on Gochujang Coin (GOCHU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOCHU hind USD on 0.0000002897 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOCHU/USD hind?
Praegune hind GOCHU/USD on $ 0.0000002897. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gochujang Coin turukapitalisatsioon?
GOCHU turukapitalisatsioon on $ 3.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOCHU ringlev varu?
GOCHU ringlev varu on 11.18T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOCHU (ATH) hind?
GOCHU saavutab ATH hinna summas 0.000003216336919099 USD.
Mis oli kõigi aegade GOCHU madalaim (ATL) hind?
GOCHU nägi ATL hinda summas 0.000000100066496121 USD.
Milline on GOCHU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOCHU kauplemismaht on $ 69.00K USD.
Kas GOCHU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOCHU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOCHU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GOCHU/USD kalkulaator

Summa

GOCHU
GOCHU
USD
USD

1 GOCHU = 0.000000 USD

Kauplemine: GOCHU

GOCHUUSDT
$0.0000002897
$0.0000002897$0.0000002897
-2.88%

