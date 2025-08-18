GOATS (GOATS) reaalajas hind on $ 0.00006634. Viimase 24 tunni jooksul GOATS kaubeldud madalaim $ 0.00006548 ja kõrgeim $ 0.00006829 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002312998195475341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000058670964117915.
Lüliajalise tootluse osas on GOATS muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GOATS (GOATS) – turuteave
GOATS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 103.12K 24 tunnise kauplemismahuga. GOATS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.33M.
GOATS (GOATS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GOATS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000738
-1.09%
30 päeva
$ -0.00000398
-5.66%
60 päeva
$ +0.00000378
+6.04%
90 päeva
$ -0.00003371
-33.70%
GOATS Hinnamuutus täna
Täna registreeris GOATS muutuse $ -0.000000738 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GOATS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000398 (-5.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GOATS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOATS $ +0.00000378 (+6.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GOATS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00003371 (-33.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GOATS (GOATS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.
GOATS hinna ennustus (USD)
Kui palju on GOATS (GOATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOATS (GOATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOATS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GOATS (GOATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GOATS (GOATS) ostujuhend
