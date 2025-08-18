Rohkem infot GOATS

GOATS hind(GOATS)

1 GOATS/USD reaalajas hind:

$0.00006635
-1.10%1D
USD
GOATS (GOATS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:26:20 (UTC+8)

GOATS (GOATS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00006548
24 h madal
$ 0.00006829
24 h kõrge

$ 0.00006548
$ 0.00006829
$ 0.002312998195475341
$ 0.000058670964117915
-0.53%

-1.09%

-8.90%

-8.90%

GOATS (GOATS) reaalajas hind on $ 0.00006634. Viimase 24 tunni jooksul GOATS kaubeldud madalaim $ 0.00006548 ja kõrgeim $ 0.00006829 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002312998195475341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000058670964117915.

Lüliajalise tootluse osas on GOATS muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOATS (GOATS) – turuteave

No.4132

$ 0.00
$ 103.12K
$ 1.33M
0.00
20,000,000,000
20,000,000,000
0.00%

TONCOIN

GOATS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 103.12K 24 tunnise kauplemismahuga. GOATS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.33M.

GOATS (GOATS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GOATS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000738-1.09%
30 päeva$ -0.00000398-5.66%
60 päeva$ +0.00000378+6.04%
90 päeva$ -0.00003371-33.70%
GOATS Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOATS muutuse $ -0.000000738 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GOATS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000398 (-5.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GOATS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOATS $ +0.00000378 (+6.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GOATS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00003371 (-33.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GOATS (GOATS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GOATS hinnaajaloo lehte.

Mis on GOATS (GOATS)

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

GOATS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GOATS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOATS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GOATS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GOATS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GOATS hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOATS (GOATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOATS (GOATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOATS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOATS hinna ennustust kohe!

GOATS (GOATS) tokenoomika

GOATS (GOATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GOATS (GOATS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GOATS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GOATS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOATS kohalike valuutade suhtes

1 GOATS(GOATS)/VND
1.7457371
1 GOATS(GOATS)/AUD
A$0.0001008368
1 GOATS(GOATS)/GBP
0.0000484282
1 GOATS(GOATS)/EUR
0.000056389
1 GOATS(GOATS)/USD
$0.00006634
1 GOATS(GOATS)/MYR
RM0.0002792914
1 GOATS(GOATS)/TRY
0.0027060086
1 GOATS(GOATS)/JPY
¥0.00975198
1 GOATS(GOATS)/ARS
ARS$0.0860436434
1 GOATS(GOATS)/RUB
0.0052879614
1 GOATS(GOATS)/INR
0.0058054134
1 GOATS(GOATS)/IDR
Rp1.0699998502
1 GOATS(GOATS)/KRW
0.0921382992
1 GOATS(GOATS)/PHP
0.003751527
1 GOATS(GOATS)/EGP
￡E.0.0032015684
1 GOATS(GOATS)/BRL
R$0.000358236
1 GOATS(GOATS)/CAD
C$0.0000915492
1 GOATS(GOATS)/BDT
0.0080563296
1 GOATS(GOATS)/NGN
0.1017483116
1 GOATS(GOATS)/UAH
0.0027338714
1 GOATS(GOATS)/VES
Bs0.0089559
1 GOATS(GOATS)/CLP
$0.06395176
1 GOATS(GOATS)/PKR
Rs0.0187927952
1 GOATS(GOATS)/KZT
0.0359171394
1 GOATS(GOATS)/THB
฿0.0021487526
1 GOATS(GOATS)/TWD
NT$0.0019921902
1 GOATS(GOATS)/AED
د.إ0.0002434678
1 GOATS(GOATS)/CHF
Fr0.000053072
1 GOATS(GOATS)/HKD
HK$0.0005187788
1 GOATS(GOATS)/AMD
֏0.0253591284
1 GOATS(GOATS)/MAD
.د.م0.0005963966
1 GOATS(GOATS)/MXN
$0.0012518358
1 GOATS(GOATS)/PLN
0.0002414776
1 GOATS(GOATS)/RON
лв0.0002865888
1 GOATS(GOATS)/SEK
kr0.000633547
1 GOATS(GOATS)/BGN
лв0.0001107878
1 GOATS(GOATS)/HUF
Ft0.022396384
1 GOATS(GOATS)/CZK
0.001386506
1 GOATS(GOATS)/KWD
د.ك0.0000202337
1 GOATS(GOATS)/ILS
0.0002235658
1 GOATS(GOATS)/NOK
kr0.0006760046
1 GOATS(GOATS)/NZD
$0.0001114512

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GOATS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GOATS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOATS kohta

Kui palju on GOATS (GOATS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOATS hind USD on 0.00006634 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOATS/USD hind?
Praegune hind GOATS/USD on $ 0.00006634. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOATS turukapitalisatsioon?
GOATS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOATS ringlev varu?
GOATS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOATS (ATH) hind?
GOATS saavutab ATH hinna summas 0.002312998195475341 USD.
Mis oli kõigi aegade GOATS madalaim (ATL) hind?
GOATS nägi ATL hinda summas 0.000058670964117915 USD.
Milline on GOATS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOATS kauplemismaht on $ 103.12K USD.
Kas GOATS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOATS hinna ennustust.
2025-08-18 01:26:20 (UTC+8)

GOATS (GOATS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GOATS/USD kalkulaator

Summa

GOATS
GOATS
USD
USD

1 GOATS = 0.00006634 USD

Kauplemine: GOATS

GOATSUSDT
$0.00006635
$0.00006635$0.00006635
-1.08%

Liituge MEXC-ga juba täna

