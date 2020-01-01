NodeGO Token (GO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NodeGO Token (GO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NodeGO Token (GO) teave $GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure. Ametlik veebisait: https://nodego.ai Valge raamat: https://docs.nodego.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/77LQG7ZT5FzkqikyTzmfQMe12qPrAYkYgbjB6ygo83dt Ostke GO kohe!

NodeGO Token (GO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NodeGO Token (GO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 370.00K $ 370.00K $ 370.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00037 $ 0.00037 $ 0.00037 Lisateave NodeGO Token (GO) hinna kohta

NodeGO Token (GO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NodeGO Token (GO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GO tokeni tokenoomikat, avastage GO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GO Kas olete huvitatud NodeGO Token (GO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GO MEXC-ist osta!

NodeGO Token (GO) hinna ajalugu GO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GO hinna ajalugu kohe!

GO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GO võiks suunduda? Meie GO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GO tokeni hinna ennustust kohe!

