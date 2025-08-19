Rohkem infot GO

NodeGO Token hind(GO)

1 GO/USD reaalajas hind:

NodeGO Token (GO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:09:34 (UTC+8)

NodeGO Token (GO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
NodeGO Token (GO) reaalajas hind on $ 0.0005. Viimase 24 tunni jooksul GO kaubeldud madalaim $ 0.00036 ja kõrgeim $ 0.0007 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +127.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NodeGO Token (GO) – turuteave

NodeGO Token praegune turukapitalisatsioon on -- $ 254.77 24 tunnise kauplemismahuga. GO ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 500.00K.

NodeGO Token (GO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NodeGO Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002-3.84%
30 päeva$ -0.00128-71.92%
60 päeva$ -0.0045-90.00%
90 päeva$ -0.0045-90.00%
NodeGO Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris GO muutuse $ -0.00002 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NodeGO Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00128 (-71.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NodeGO Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GO $ -0.0045 (-90.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NodeGO Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0045 (-90.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NodeGO Token (GO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NodeGO Token hinnaajaloo lehte.

Mis on NodeGO Token (GO)

$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.

NodeGO Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NodeGO Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NodeGO Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NodeGO Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NodeGO Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on NodeGO Token (GO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NodeGO Token (GO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NodeGO Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NodeGO Token hinna ennustust kohe!

NodeGO Token (GO) tokenoomika

NodeGO Token (GO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NodeGO Token (GO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NodeGO Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NodeGO Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Kui palju on NodeGO Token (GO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GO hind USD on 0.0005 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GO/USD hind?
Praegune hind GO/USD on $ 0.0005. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NodeGO Token turukapitalisatsioon?
GO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GO ringlev varu?
GO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GO (ATH) hind?
GO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GO madalaim (ATL) hind?
GO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GO kauplemismaht on $ 254.77 USD.
Kas GO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GO hinna ennustust.
NodeGO Token (GO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

