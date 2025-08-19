NodeGO Token (GO) reaalajas hind on $ 0.0005. Viimase 24 tunni jooksul GO kaubeldud madalaim $ 0.00036 ja kõrgeim $ 0.0007 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +127.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NodeGO Token (GO) – turuteave
$ 254.77
$ 254.77$ 254.77
$ 500.00K
$ 500.00K$ 500.00K
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
NodeGO Token praegune turukapitalisatsioon on --$ 254.77 24 tunnise kauplemismahuga. GO ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 500.00K.
NodeGO Token (GO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NodeGO Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002
-3.84%
30 päeva
$ -0.00128
-71.92%
60 päeva
$ -0.0045
-90.00%
90 päeva
$ -0.0045
-90.00%
NodeGO Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris GO muutuse $ -0.00002 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NodeGO Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00128 (-71.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NodeGO Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GO $ -0.0045 (-90.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NodeGO Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0045 (-90.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NodeGO Token (GO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.
NodeGO Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NodeGO Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NodeGO Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NodeGO Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NodeGO Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on NodeGO Token (GO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NodeGO Token (GO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NodeGO Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NodeGO Token (GO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NodeGO Token (GO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NodeGO Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NodeGO Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.