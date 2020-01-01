numogram (GNON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi numogram (GNON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

numogram (GNON) teave GNON is a Meme token on the SOL chain. Ametlik veebisait: https://www.dgnon.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HeJUFDxfJSzYFUuHLxkMqCgytU31G6mjP4wKviwqpump Ostke GNON kohe!

numogram (GNON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage numogram (GNON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 868.40K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 868.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1963 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000055129935052205 Praegune hind: $ 0.0008684 Lisateave numogram (GNON) hinna kohta

numogram (GNON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud numogram (GNON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Kuidas osta üksust GNON Kas olete huvitatud numogram (GNON) lisamisest oma portfooliosse?

numogram (GNON) hinna ajalugu GNON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GNON hinna ajalugu kohe!

GNON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GNON võiks suunduda? Meie GNON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GNON tokeni hinna ennustust kohe!

