Gameness (GNESS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gameness (GNESS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gameness (GNESS) teave Gameness is an AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement. Ametlik veebisait: https://gameness.app/ Valge raamat: https://gameness.gitbook.io/gameness Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x53ffa52f358ccdb59c2a248d5d17ab91a32ab44d Ostke GNESS kohe!

Gameness (GNESS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gameness (GNESS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 157.75K $ 157.75K $ 157.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02781 $ 0.02781 $ 0.02781 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000330721666363675 $ 0.000330721666363675 $ 0.000330721666363675 Praegune hind: $ 0.0003155 $ 0.0003155 $ 0.0003155 Lisateave Gameness (GNESS) hinna kohta

Gameness (GNESS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gameness (GNESS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNESS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNESS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNESS tokeni tokenoomikat, avastage GNESS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GNESS Kas olete huvitatud Gameness (GNESS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GNESS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GNESS MEXC-ist osta!

Gameness (GNESS) hinna ajalugu GNESS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GNESS hinna ajalugu kohe!

GNESS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GNESS võiks suunduda? Meie GNESS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GNESS tokeni hinna ennustust kohe!

