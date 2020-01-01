Greenchie (GNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Greenchie (GNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Greenchie (GNC) teave Greenchie is a prehistoric-themed blockchain project that brings together gamified experiences, basic puzzle gameplay, and Play-to-Earn rewards in a fun, lighthearted ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.greenchie.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xd1aec87ede91e2bdb53033f56e9eaf476fafe64a Ostke GNC kohe!

Greenchie (GNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Greenchie (GNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 300.00B $ 300.00B $ 300.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.65K $ 73.65K $ 73.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0012 $ 0.0012 $ 0.0012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000206470033033 $ 0.000000206470033033 $ 0.000000206470033033 Praegune hind: $ 0.0000002455 $ 0.0000002455 $ 0.0000002455 Lisateave Greenchie (GNC) hinna kohta

Greenchie (GNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Greenchie (GNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNC tokeni tokenoomikat, avastage GNC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GNC Kas olete huvitatud Greenchie (GNC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GNC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Greenchie (GNC) hinna ajalugu GNC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GNC hinna ajalugu kohe!

GNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GNC võiks suunduda? Meie GNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GNC tokeni hinna ennustust kohe!

