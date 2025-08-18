Greenchie (GNC) reaalajas hind on $ 0.0000002427. Viimase 24 tunni jooksul GNC kaubeldud madalaim $ 0.00000018 ja kõrgeim $ 0.0000002893 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001488456614949735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000002632963712.
Lüliajalise tootluse osas on GNC muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +1.84% 24 tunni vältel -25.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Greenchie (GNC) – turuteave
Greenchie praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.59K 24 tunnise kauplemismahuga. GNC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.81K.
Greenchie (GNC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Greenchie tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000004385
+1.84%
30 päeva
$ -0.0000003979
-62.12%
60 päeva
$ -0.0000007404
-75.32%
90 päeva
$ -0.0000507573
-99.53%
Greenchie Hinnamuutus täna
Täna registreeris GNC muutuse $ +0.000000004385 (+1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Greenchie 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000003979 (-62.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Greenchie 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GNC $ -0.0000007404 (-75.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Greenchie 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000507573 (-99.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Greenchie (GNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Greenchie is a prehistoric-themed blockchain project that brings together gamified experiences, basic puzzle gameplay, and Play-to-Earn rewards in a fun, lighthearted ecosystem.
Greenchie hinna ennustus (USD)
Kui palju on Greenchie (GNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Greenchie (GNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Greenchie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Greenchie (GNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
