GamersXP (GMXP) teave GamersXP is a reward gaming platform that integrates traditional gaming with Web3, helping gamers build their gaming identity, rewarding players through a unique PoA system for their gaming experience and skills, helping them to have financial literacy. Ametlik veebisait: https://gamersxp.io Valge raamat: https://gitbook.gamersxp.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6ca6f60bd339da93124ba29e4fd957aee766b1b3

GamersXP (GMXP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GamersXP (GMXP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.60K $ 25.60K $ 25.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000032 $ 0.000032 $ 0.000032

GamersXP (GMXP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GamersXP (GMXP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMXP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMXP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMXP tokeni tokenoomikat, avastage GMXP tokeni reaalajas hinda!

GamersXP (GMXP) hinna ajalugu GMXP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GMXP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMXP võiks suunduda? Meie GMXP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

