GamersXP (GMXP) reaalajas hind on $ 0.000034. Viimase 24 tunni jooksul GMXP kaubeldud madalaim $ 0.000034 ja kõrgeim $ 0.000034 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMXPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GMXP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GamersXP (GMXP) – turuteave
--
----
$ 5.56
$ 5.56$ 5.56
$ 27.20K
$ 27.20K$ 27.20K
--
----
800,000,000
800,000,000 800,000,000
MATIC
GamersXP praegune turukapitalisatsioon on --$ 5.56 24 tunnise kauplemismahuga. GMXP ringlev varu on --, mille koguvaru on 800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GamersXP (GMXP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GamersXP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000029
-46.04%
60 päeva
$ -0.000048
-58.54%
90 päeva
$ -0.000663
-95.13%
GamersXP Hinnamuutus täna
Täna registreeris GMXP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GamersXP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000029 (-46.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GamersXP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMXP $ -0.000048 (-58.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GamersXP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000663 (-95.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GamersXP (GMXP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GamersXP is a reward gaming platform that integrates traditional gaming with Web3, helping gamers build their gaming identity, rewarding players through a unique PoA system for their gaming experience and skills, helping them to have financial literacy.
GamersXP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GamersXP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GMXP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GamersXP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GamersXP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GamersXP hinna ennustus (USD)
Kui palju on GamersXP (GMXP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GamersXP (GMXP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GamersXP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GamersXP (GMXP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMXP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GamersXP (GMXP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GamersXP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GamersXP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
