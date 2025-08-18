Rohkem infot GMXP

1 GMXP/USD reaalajas hind:

$0.000034
$0.000034$0.000034
0.00%1D
USD
GamersXP (GMXP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:31 (UTC+8)

GamersXP (GMXP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000034
$ 0.000034$ 0.000034
24 h madal
$ 0.000034
$ 0.000034$ 0.000034
24 h kõrge

$ 0.000034
$ 0.000034$ 0.000034

$ 0.000034
$ 0.000034$ 0.000034

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

GamersXP (GMXP) reaalajas hind on $ 0.000034. Viimase 24 tunni jooksul GMXP kaubeldud madalaim $ 0.000034 ja kõrgeim $ 0.000034 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMXPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GMXP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GamersXP (GMXP) – turuteave

--
----

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 27.20K
$ 27.20K$ 27.20K

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

MATIC

GamersXP praegune turukapitalisatsioon on -- $ 5.56 24 tunnise kauplemismahuga. GMXP ringlev varu on --, mille koguvaru on 800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GamersXP (GMXP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GamersXP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000029-46.04%
60 päeva$ -0.000048-58.54%
90 päeva$ -0.000663-95.13%
GamersXP Hinnamuutus täna

Täna registreeris GMXP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GamersXP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000029 (-46.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GamersXP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMXP $ -0.000048 (-58.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GamersXP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000663 (-95.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GamersXP (GMXP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GamersXP hinnaajaloo lehte.

Mis on GamersXP (GMXP)

GamersXP is a reward gaming platform that integrates traditional gaming with Web3, helping gamers build their gaming identity, rewarding players through a unique PoA system for their gaming experience and skills, helping them to have financial literacy.

GamersXP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GamersXP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GMXP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GamersXP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GamersXP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GamersXP hinna ennustus (USD)

Kui palju on GamersXP (GMXP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GamersXP (GMXP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GamersXP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GamersXP hinna ennustust kohe!

GamersXP (GMXP) tokenoomika

GamersXP (GMXP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMXP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GamersXP (GMXP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GamersXP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GamersXP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GMXP kohalike valuutade suhtes

1 GamersXP(GMXP)/VND
0.89471
1 GamersXP(GMXP)/AUD
A$0.00005168
1 GamersXP(GMXP)/GBP
0.00002482
1 GamersXP(GMXP)/EUR
0.0000289
1 GamersXP(GMXP)/USD
$0.000034
1 GamersXP(GMXP)/MYR
RM0.00014314
1 GamersXP(GMXP)/TRY
0.00138686
1 GamersXP(GMXP)/JPY
¥0.004998
1 GamersXP(GMXP)/ARS
ARS$0.04409834
1 GamersXP(GMXP)/RUB
0.00271014
1 GamersXP(GMXP)/INR
0.00297534
1 GamersXP(GMXP)/IDR
Rp0.54838702
1 GamersXP(GMXP)/KRW
0.04722192
1 GamersXP(GMXP)/PHP
0.0019227
1 GamersXP(GMXP)/EGP
￡E.0.00164084
1 GamersXP(GMXP)/BRL
R$0.0001836
1 GamersXP(GMXP)/CAD
C$0.00004692
1 GamersXP(GMXP)/BDT
0.00412896
1 GamersXP(GMXP)/NGN
0.05214716
1 GamersXP(GMXP)/UAH
0.00140114
1 GamersXP(GMXP)/VES
Bs0.00459
1 GamersXP(GMXP)/CLP
$0.032776
1 GamersXP(GMXP)/PKR
Rs0.00963152
1 GamersXP(GMXP)/KZT
0.01840794
1 GamersXP(GMXP)/THB
฿0.0010982
1 GamersXP(GMXP)/TWD
NT$0.00102102
1 GamersXP(GMXP)/AED
د.إ0.00012478
1 GamersXP(GMXP)/CHF
Fr0.0000272
1 GamersXP(GMXP)/HKD
HK$0.00026588
1 GamersXP(GMXP)/AMD
֏0.01299684
1 GamersXP(GMXP)/MAD
.د.م0.00030566
1 GamersXP(GMXP)/MXN
$0.00064158
1 GamersXP(GMXP)/PLN
0.00012376
1 GamersXP(GMXP)/RON
лв0.00014688
1 GamersXP(GMXP)/SEK
kr0.0003247
1 GamersXP(GMXP)/BGN
лв0.00005678
1 GamersXP(GMXP)/HUF
Ft0.0114784
1 GamersXP(GMXP)/CZK
0.0007106
1 GamersXP(GMXP)/KWD
د.ك0.00001037
1 GamersXP(GMXP)/ILS
0.00011458
1 GamersXP(GMXP)/NOK
kr0.00034646
1 GamersXP(GMXP)/NZD
$0.00005712

GamersXP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GamersXP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GamersXP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GamersXP kohta

Kui palju on GamersXP (GMXP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GMXP hind USD on 0.000034 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GMXP/USD hind?
Praegune hind GMXP/USD on $ 0.000034. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GamersXP turukapitalisatsioon?
GMXP turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GMXP ringlev varu?
GMXP ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMXP (ATH) hind?
GMXP saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GMXP madalaim (ATL) hind?
GMXP nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GMXP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GMXP kauplemismaht on $ 5.56 USD.
Kas GMXP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GMXP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMXP hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:31 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

