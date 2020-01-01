GMX (GMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GMX (GMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GMX (GMX) teave GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades. Ametlik veebisait: https://gmx.io/ Valge raamat: https://docs.gmx.io/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a Ostke GMX kohe!

GMX (GMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GMX (GMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 152.27M $ 152.27M $ 152.27M Koguvaru: $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Ringlev varu: $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 196.50M $ 196.50M $ 196.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 91.2 $ 91.2 $ 91.2 Kõigi aegade madalaim: $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 Praegune hind: $ 14.83 $ 14.83 $ 14.83 Lisateave GMX (GMX) hinna kohta

GMX (GMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GMX (GMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMX tokeni tokenoomikat, avastage GMX tokeni reaalajas hinda!

GMX (GMX) hinna ajalugu GMX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GMX hinna ajalugu kohe!

GMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMX võiks suunduda? Meie GMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMX tokeni hinna ennustust kohe!

