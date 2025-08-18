Rohkem infot GMX

GMX Hinnainfo

GMX Valge raamat

GMX Ametlik veebisait

GMX Tokenoomika

GMX Hinnaprognoos

GMX Ajalugu

GMX – ostujuhend

GMX-usaldusraha valuutakonverter

GMX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GMX logo

GMX hind(GMX)

1 GMX/USD reaalajas hind:

$15.99
$15.99$15.99
-2.44%1D
USD
GMX (GMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:12 (UTC+8)

GMX (GMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 15.11
$ 15.11$ 15.11
24 h madal
$ 16.9
$ 16.9$ 16.9
24 h kõrge

$ 15.11
$ 15.11$ 15.11

$ 16.9
$ 16.9$ 16.9

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 9.628528383979246
$ 9.628528383979246$ 9.628528383979246

-0.38%

-2.44%

-14.04%

-14.04%

GMX (GMX) reaalajas hind on $ 15.98. Viimase 24 tunni jooksul GMX kaubeldud madalaim $ 15.11 ja kõrgeim $ 16.9 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 90.88797255032739 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 9.628528383979246.

Lüliajalise tootluse osas on GMX muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -2.44% 24 tunni vältel -14.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GMX (GMX) – turuteave

No.277

$ 164.07M
$ 164.07M$ 164.07M

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 211.74M
$ 211.74M$ 211.74M

10.27M
10.27M 10.27M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,267,010.07952426
10,267,010.07952426 10,267,010.07952426

77.48%

ARB

GMX praegune turukapitalisatsioon on $ 164.07M $ 1.72M 24 tunnise kauplemismahuga. GMX ringlev varu on 10.27M, mille koguvaru on 10267010.07952426. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 211.74M.

GMX (GMX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GMX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3999-2.44%
30 päeva$ +2.23+16.21%
60 päeva$ +1.45+9.97%
90 päeva$ +1.11+7.46%
GMX Hinnamuutus täna

Täna registreeris GMX muutuse $ -0.3999 (-2.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GMX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.23 (+16.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GMX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMX $ +1.45 (+9.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GMX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.11 (+7.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GMX (GMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GMX hinnaajaloo lehte.

Mis on GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GMX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GMX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GMX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GMX hinna ennustus (USD)

Kui palju on GMX (GMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GMX (GMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GMX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GMX hinna ennustust kohe!

GMX (GMX) tokenoomika

GMX (GMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GMX (GMX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GMX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GMX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GMX kohalike valuutade suhtes

1 GMX(GMX)/VND
420,513.7
1 GMX(GMX)/AUD
A$24.2896
1 GMX(GMX)/GBP
11.6654
1 GMX(GMX)/EUR
13.583
1 GMX(GMX)/USD
$15.98
1 GMX(GMX)/MYR
RM67.2758
1 GMX(GMX)/TRY
651.8242
1 GMX(GMX)/JPY
¥2,349.06
1 GMX(GMX)/ARS
ARS$20,726.2198
1 GMX(GMX)/RUB
1,273.7658
1 GMX(GMX)/INR
1,398.4098
1 GMX(GMX)/IDR
Rp257,741.8994
1 GMX(GMX)/KRW
22,194.3024
1 GMX(GMX)/PHP
903.669
1 GMX(GMX)/EGP
￡E.771.1948
1 GMX(GMX)/BRL
R$86.292
1 GMX(GMX)/CAD
C$22.0524
1 GMX(GMX)/BDT
1,940.6112
1 GMX(GMX)/NGN
24,509.1652
1 GMX(GMX)/UAH
658.5358
1 GMX(GMX)/VES
Bs2,157.3
1 GMX(GMX)/CLP
$15,404.72
1 GMX(GMX)/PKR
Rs4,526.8144
1 GMX(GMX)/KZT
8,651.7318
1 GMX(GMX)/THB
฿517.5922
1 GMX(GMX)/TWD
NT$479.8794
1 GMX(GMX)/AED
د.إ58.6466
1 GMX(GMX)/CHF
Fr12.784
1 GMX(GMX)/HKD
HK$124.9636
1 GMX(GMX)/AMD
֏6,108.5148
1 GMX(GMX)/MAD
.د.م143.6602
1 GMX(GMX)/MXN
$301.5426
1 GMX(GMX)/PLN
58.1672
1 GMX(GMX)/RON
лв69.0336
1 GMX(GMX)/SEK
kr152.609
1 GMX(GMX)/BGN
лв26.6866
1 GMX(GMX)/HUF
Ft5,394.848
1 GMX(GMX)/CZK
333.982
1 GMX(GMX)/KWD
د.ك4.8739
1 GMX(GMX)/ILS
53.8526
1 GMX(GMX)/NOK
kr162.8362
1 GMX(GMX)/NZD
$26.8464

GMX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GMX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GMX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GMX kohta

Kui palju on GMX (GMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas GMX hind USD on 15.98 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GMX/USD hind?
Praegune hind GMX/USD on $ 15.98. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GMX turukapitalisatsioon?
GMX turukapitalisatsioon on $ 164.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GMX ringlev varu?
GMX ringlev varu on 10.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMX (ATH) hind?
GMX saavutab ATH hinna summas 90.88797255032739 USD.
Mis oli kõigi aegade GMX madalaim (ATL) hind?
GMX nägi ATL hinda summas 9.628528383979246 USD.
Milline on GMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GMX kauplemismaht on $ 1.72M USD.
Kas GMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
GMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:12 (UTC+8)

GMX (GMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GMX/USD kalkulaator

Summa

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 15.98 USD

Kauplemine: GMX

GMXUSDT
$15.99
$15.99$15.99
-2.26%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu