Gaimin (GMRX) teave

GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

Ametlik veebisait:
https://www.gaimin.io/
Valge raamat:
https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2

Gaimin (GMRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Gaimin (GMRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.55M
$ 2.55M
Koguvaru:
$ 99.26B
$ 99.26B
Ringlev varu:
$ 43.91B
$ 43.91B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.80M
$ 5.80M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.008602
$ 0.008602
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00005758826055116
$ 0.00005758826055116
Praegune hind:
$ 0.000058
$ 0.000058

Gaimin (GMRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Gaimin (GMRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GMRX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GMRX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GMRX tokeni tokenoomikat, avastage GMRX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GMRX

Kas olete huvitatud Gaimin (GMRX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GMRX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Gaimin (GMRX) hinna ajalugu

GMRX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GMRX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GMRX võiks suunduda? Meie GMRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.


Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.