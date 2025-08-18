Gaimin (GMRX) reaalajas hind on $ 0.000078. Viimase 24 tunni jooksul GMRX kaubeldud madalaim $ 0.000078 ja kõrgeim $ 0.000083 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03936706568110153 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000079899777194923.
Lüliajalise tootluse osas on GMRX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -15.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gaimin (GMRX) – turuteave
No.1581
$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M
$ 78.97
$ 78.97$ 78.97
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
43.28B
43.28B 43.28B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
99,259,929,407
99,259,929,407 99,259,929,407
43.27%
BSC
Gaimin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.38M$ 78.97 24 tunnise kauplemismahuga. GMRX ringlev varu on 43.28B, mille koguvaru on 99259929407. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.80M.
Gaimin (GMRX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gaimin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000028
-26.42%
60 päeva
$ -0.000058
-42.65%
90 päeva
$ -0.000062
-44.29%
Gaimin Hinnamuutus täna
Täna registreeris GMRX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gaimin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000028 (-26.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gaimin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMRX $ -0.000058 (-42.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gaimin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000062 (-44.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gaimin (GMRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.
Gaimin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gaimin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GMRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gaimin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gaimin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gaimin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gaimin (GMRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gaimin (GMRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gaimin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gaimin (GMRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gaimin (GMRX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gaimin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gaimin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.