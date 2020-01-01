THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THE GAME COMPANY (GMRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THE GAME COMPANY (GMRT) teave The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Ametlik veebisait: https://thegamecompany.ai/ Valge raamat: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Ostke GMRT kohe!

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THE GAME COMPANY (GMRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 773.76K $ 773.76K $ 773.76K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 261.41M $ 261.41M $ 261.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002929870019026349 $ 0.002929870019026349 $ 0.002929870019026349 Praegune hind: $ 0.00296 $ 0.00296 $ 0.00296 Lisateave THE GAME COMPANY (GMRT) hinna kohta

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMRT tokeni tokenoomikat, avastage GMRT tokeni reaalajas hinda!

