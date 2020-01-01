THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi THE GAME COMPANY (GMRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

THE GAME COMPANY (GMRT) teave

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Ametlik veebisait:
https://thegamecompany.ai/
Valge raamat:
https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk
Plokiahela Explorer:
https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage THE GAME COMPANY (GMRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 773.76K
Koguvaru:
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 261.41M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.96M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.6
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.002929870019026349
Praegune hind:
$ 0.00296
THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GMRT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GMRT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GMRT tokeni tokenoomikat, avastage GMRT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GMRT

Kas olete huvitatud THE GAME COMPANY (GMRT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GMRT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

THE GAME COMPANY (GMRT) hinna ajalugu

GMRT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GMRT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GMRT võiks suunduda? Meie GMRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.