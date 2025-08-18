Rohkem infot GMRT

THE GAME COMPANY hind(GMRT)

1 GMRT/USD reaalajas hind:

$0.00324
$0.00324$0.00324
-1.51%1D
USD
THE GAME COMPANY (GMRT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:32:55 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00312
$ 0.00312$ 0.00312
24 h madal
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24 h kõrge

$ 0.00312
$ 0.00312$ 0.00312

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373$ 0.21733156824582373

$ 0.003173674836428825
$ 0.003173674836428825$ 0.003173674836428825

-0.92%

-1.51%

-13.37%

-13.37%

THE GAME COMPANY (GMRT) reaalajas hind on $ 0.00324. Viimase 24 tunni jooksul GMRT kaubeldud madalaim $ 0.00312 ja kõrgeim $ 0.0034 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21733156824582373 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003173674836428825.

Lüliajalise tootluse osas on GMRT muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel -13.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THE GAME COMPANY (GMRT) – turuteave

No.1962

$ 845.25K
$ 845.25K$ 845.25K

$ 103.68K
$ 103.68K$ 103.68K

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

260.88M
260.88M 260.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.08%

BASE

THE GAME COMPANY praegune turukapitalisatsioon on $ 845.25K $ 103.68K 24 tunnise kauplemismahuga. GMRT ringlev varu on 260.88M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.24M.

THE GAME COMPANY (GMRT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse THE GAME COMPANY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000497-1.51%
30 päeva$ -0.0028-46.36%
60 päeva$ -0.00086-20.98%
90 päeva$ -0.00848-72.36%
THE GAME COMPANY Hinnamuutus täna

Täna registreeris GMRT muutuse $ -0.0000497 (-1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

THE GAME COMPANY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0028 (-46.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

THE GAME COMPANY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMRT $ -0.00086 (-20.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

THE GAME COMPANY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00848 (-72.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada THE GAME COMPANY (GMRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe THE GAME COMPANY hinnaajaloo lehte.

Mis on THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THE GAME COMPANY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GMRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse THE GAME COMPANY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THE GAME COMPANY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

THE GAME COMPANY hinna ennustus (USD)

Kui palju on THE GAME COMPANY (GMRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THE GAME COMPANY (GMRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THE GAME COMPANY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THE GAME COMPANY hinna ennustust kohe!

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

THE GAME COMPANY (GMRT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas THE GAME COMPANY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THE GAME COMPANY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GMRT kohalike valuutade suhtes

1 THE GAME COMPANY(GMRT)/VND
85.2606
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/AUD
A$0.0049248
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/GBP
0.0023652
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/EUR
0.002754
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/USD
$0.00324
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/MYR
RM0.0136404
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/TRY
0.1321596
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/JPY
¥0.47628
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/ARS
ARS$4.2023124
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/RUB
0.2582604
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/INR
0.2835324
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/IDR
Rp52.2580572
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/KRW
4.4999712
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/PHP
0.183222
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/EGP
￡E.0.1563624
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/BRL
R$0.017496
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/CAD
C$0.0044712
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/BDT
0.3934656
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/NGN
4.9693176
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/UAH
0.1335204
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/VES
Bs0.4374
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/CLP
$3.12336
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/PKR
Rs0.9178272
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/KZT
1.7541684
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/THB
฿0.1049436
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/TWD
NT$0.0972972
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/AED
د.إ0.0118908
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/CHF
Fr0.002592
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/HKD
HK$0.0253368
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/AMD
֏1.2385224
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/MAD
.د.م0.0291276
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/MXN
$0.0611388
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/PLN
0.0117936
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/RON
лв0.0139968
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/SEK
kr0.030942
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/BGN
лв0.0054108
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/HUF
Ft1.093824
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/CZK
0.067716
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/KWD
د.ك0.0009882
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/ILS
0.0109188
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/NOK
kr0.0330156
1 THE GAME COMPANY(GMRT)/NZD
$0.0054432

THE GAME COMPANY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest THE GAME COMPANY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse THE GAME COMPANY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THE GAME COMPANY kohta

Kui palju on THE GAME COMPANY (GMRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GMRT hind USD on 0.00324 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GMRT/USD hind?
Praegune hind GMRT/USD on $ 0.00324. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THE GAME COMPANY turukapitalisatsioon?
GMRT turukapitalisatsioon on $ 845.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GMRT ringlev varu?
GMRT ringlev varu on 260.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMRT (ATH) hind?
GMRT saavutab ATH hinna summas 0.21733156824582373 USD.
Mis oli kõigi aegade GMRT madalaim (ATL) hind?
GMRT nägi ATL hinda summas 0.003173674836428825 USD.
Milline on GMRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GMRT kauplemismaht on $ 103.68K USD.
Kas GMRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GMRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMRT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:32:55 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

