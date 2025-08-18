THE GAME COMPANY (GMRT) reaalajas hind on $ 0.00324. Viimase 24 tunni jooksul GMRT kaubeldud madalaim $ 0.00312 ja kõrgeim $ 0.0034 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21733156824582373 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003173674836428825.
Lüliajalise tootluse osas on GMRT muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel -13.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
THE GAME COMPANY (GMRT) – turuteave
THE GAME COMPANY praegune turukapitalisatsioon on $ 845.25K$ 103.68K 24 tunnise kauplemismahuga. GMRT ringlev varu on 260.88M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.24M.
THE GAME COMPANY (GMRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse THE GAME COMPANY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000497
-1.51%
30 päeva
$ -0.0028
-46.36%
60 päeva
$ -0.00086
-20.98%
90 päeva
$ -0.00848
-72.36%
THE GAME COMPANY Hinnamuutus täna
Täna registreeris GMRT muutuse $ -0.0000497 (-1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
THE GAME COMPANY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0028 (-46.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
THE GAME COMPANY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMRT $ -0.00086 (-20.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
THE GAME COMPANY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00848 (-72.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada THE GAME COMPANY (GMRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.
THE GAME COMPANY hinna ennustus (USD)
