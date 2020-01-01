Gamium (GMM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gamium (GMM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gamium (GMM) teave Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Ametlik veebisait: https://gamium.world Valge raamat: https://whitepaper.gamium.world/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Ostke GMM kohe!

Gamium (GMM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gamium (GMM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Praegune hind: $ 0.00007142 $ 0.00007142 $ 0.00007142 Lisateave Gamium (GMM) hinna kohta

Gamium (GMM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gamium (GMM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMM tokeni tokenoomikat, avastage GMM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GMM Kas olete huvitatud Gamium (GMM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GMM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GMM MEXC-ist osta!

Gamium (GMM) hinna ajalugu GMM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GMM hinna ajalugu kohe!

GMM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMM võiks suunduda? Meie GMM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!