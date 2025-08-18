Gamium (GMM) reaalajas hind on $ 0.00006779. Viimase 24 tunni jooksul GMM kaubeldud madalaim $ 0.00006467 ja kõrgeim $ 0.000081 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012341075877547998 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026030639129437.
Lüliajalise tootluse osas on GMM muutunud -9.92% viimase tunni jooksul, +1.42% 24 tunni vältel +11.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gamium (GMM) – turuteave
No.1613
$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M
$ 53.45K
$ 53.45K$ 53.45K
$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M
48.96B
48.96B 48.96B
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
BSC
Gamium praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32M$ 53.45K 24 tunnise kauplemismahuga. GMM ringlev varu on 48.96B, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Gamium (GMM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gamium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000009491
+1.42%
30 päeva
$ +0.00001256
+22.74%
60 päeva
$ +0.00000685
+11.24%
90 päeva
$ +0.0000098
+16.89%
Gamium Hinnamuutus täna
Täna registreeris GMM muutuse $ +0.0000009491 (+1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gamium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00001256 (+22.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gamium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMM $ +0.00000685 (+11.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gamium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000098 (+16.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gamium (GMM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.
Gamium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gamium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GMM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gamium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gamium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gamium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gamium (GMM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gamium (GMM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gamium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gamium (GMM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gamium (GMM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gamium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gamium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.